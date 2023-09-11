Американець став рекордсменом з кількості переглянутих фільмів за рік: скільки стрічок він подивився

Мешканця Пенсильванії, США, занесено до Книги рекордів Гіннеса, за кількість переглянутих фільмів у кінотеатрі протягом року.

Про це йдеться на офіційному сайті.

Зак Своп відвідав 777 показів у період від липня 2022 по липень 2023 року. 32-річний кіноман розпочав свою спробу з показу мультфільму "Посіпаки. Становлення лиходія" і завершив її стрічкою "Індіана Джонс та циферблат долі".

Своп побив рекорд у 715 переглядів, встановлений французом Вінсентом Кроном 2018 року.

Зак Своп побив рекорд у 715 переглядів / Фото: guinnessworldrecords.com

Зак розповів, що він заощадив на квитках до місцевого кінотеатру Regal Cinemas, підписавшись на членство, яке дало йому необмежену кількість походів у кіно за 22 долари на місяць.

Співробітники кінотеатру стежили за Свопом під час його показів, щоб переконатися, що він дотримується правил, встановлених Книгою рекордів Гіннеса, які містять відмову від перерв до вбиральні, а також перекуси і напої під час фільмів.

Зак Своп / Фото: guinnessworldrecords.com

Рекордсмен сказав, що дивився до трьох фільмів після роботи у будні і ще більше у вихідні. Найбільше, 47 разів, він подивився фільм "Кіт у чоботях 2: Останнє бажання".

Його улюбленою стрічкою року стала "Людина-павук: Крізь Всесвіт", а найменш улюбленою - "Змова диявола".

Зак Своп / Фото: guinnessworldrecords.com

Зак сказав, що спроба встановити рекорд була спрямована на підвищення обізнаності з проблемами психічного здоров'я. Компанія Regal Cinemas відсвяткувала його успіх пожертвуванням у розмірі 7 777,77 доларів США на користь Американської федерації із запобігання самогубств.

Нагадаємо, чоловік живе на круїзному лайнері задля економії. Він розповів про переваги такого способу життя.

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