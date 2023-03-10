Американець виграв рекордну суму в лотерею і купив маєток у Голівуді

Громадянин США Едвін Кастро виграв $2 млрд у національну лотерею Powerball.

У листопаді минулого року Кастро купив лотерейний квиток Powerball на заправці у місті Альтадені, і всі номери виявилися виграшними. Переможець обрав опцію одноразової виплати, і після вирахування всіх податків йому дісталося $997,6 млн.

Про це повідомляє видання Los Angeles Times.

Також читайте У Франції випадково знайшли картину Брейгеля за 800 тисяч євро

Перші 2,5% свого виграшу Кастро витратив на покупку величезного особняка у Лос-Анджелесі: чоловік придбав будинок на Голлівудських пагорбах за $25,5 млн.

Ця угода з нерухомості стала найдорожчою у 2023 році та однією з найдорожчих в історії цього району.

Особняк збудувала компанія Roman James Design минулого року. Він розташований на схилі пагорба, і з нього відкривається краєвид на бульвар Сансет-Стріп, а також готельний комплекс Шато Мармон.

Триповерховий будинок з терасою на даху включає п’ять спалень, шість ванних кімнат, ігровий зал, винний льох, кінотеатр, бар, тренажерний зал, купіль із холодною водою, паровий душ та сауну.

Батько зірвав джекпот в лотерею, а весь виграш віддав дочці

Читайте також: