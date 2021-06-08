Американець виявив моторошні фігурки в плащах у місті-примарі поблизу Долини Смерті: що це було насправді

Фігури можна побачити в Google Earth.

У південній частині американського штату Невада, в Ріоліті, яке називають містом-примарою, чоловік помітив дивні фігури в білих плащах, які стоять у рядок.

Про це пише The Mirror.

Користувач TikTok Джейсон Клайн під час перегляду супутникових світлин у Google Earth виявив в покинутому місті-примарі "страшних чоловічків". Американець опублікував відео, яке показує, як він прокрутив цифрову карту до Невади і виявив постаті в білих плащах.

Чоловік опублікував у TikTok відео із цими зображеннями і додав до них текст, попереджаючи глядачів, що вони ось-ось побачать "дійсно дивні речі". На відео видно, як Клайн збільшує масштаб покинутого міста в пустелі, попередивши глядачів: "Те, що ви збираєтеся побачити, я не можу пояснити і не розумію, я буквально думаю, що не повинен цього бачити".

Потім він натиснув на функцію перегляду вулиць, щоб побачити покинутий будинок з "людиною", одягненою у все біле, з "дуже моторошним виглядом", що дивиться на велосипед.

"Збільште просто тут, і щойно ви повністю опуститеся, ви знайдете круглий об'єкт, схожий на відбиток великого пальця. Те, що ви збираєтеся побачити, я не можу пояснити і не розумію", - каже чоловік.

Користувачі у Мережі дивуються його знахідці і пишуть: "Як, чорт забирай, тобі вдалося знайти такі речі?", "Це страшно, тому що я живу недалеко звідти".

Але виявилося, що фігурки є частиною виставки під назвою Goldwell Open Air Museum, яку можна знайти недалеко від дороги, що веде до знаменитої пустелі Долини Смерті.

Goldwell Museum

Інсталяція була встановлена ​​в місті в 1984 році, згідно з інформацією на сайті музею. Її створив бельгійський художник Альберт Шукальський.

Goldwell Museum

Goldwell Museum

До слова, місто Ріоліт звели у 1905 році, у перші три роки там проживало до 12 тисяч осіб, але вже 1911 року залишилася тисяча мешканців, а у 1920 році звідти поїхав останній житель. Відтоді місто вважається покинутим і є історичною та культурною спадщиною Сполучених Штатів Америки.

На території, в єдиному повністю вцілілому будинку, влаштували невеликий музей, який розповідає про історію місця, а також сувенірний магазин, продавець в якому за сумісництвом є гідом, який розповідає про розквіт і занепад Ріоліту.

Нагадаємо, італійські археологи виявили скам'янілі рештки неандертальців в печері Гваттарі, розташованій в муніципалітеті Сан-Феліче-Чирчео недалеко від Риму.

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