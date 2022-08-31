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Американець встановив світовий рекорд із найдовшої подорожі у човні-гарбузі (фото)

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Американець встановив світовий рекорд із найдовшої подорожі у човні-гарбузі (фото)

Facebook/City of Bellevue, Nebraska

Дуейн Гансен побив новий рекорд Гіннеса. Він подолав у гарбузі 61 км.

Житель штату Небраска (США) встановив новий рекорд Гіннесса. Він проплив всередині порожнього гарбуза 38 миль (61 км) річкою Міссурі.

Після 11-годинної подорожі 60-річний Дуейн Гансен підплив у ​​помаранчевому човні з гарбуза "Велика Берта" до берега та привітав своїх родичів і шанувальників, повідомляє News Channel Nebraska. 

Гансен розповів, що подорож була небезпечною, оскільки його гарбуз неодноразово наповнявся водою, коли повз нього пропливали великі човни та здіймали хвилі.

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Гансен вперше націлився на рекорд після зустрічі з попереднім рекордсменом на семінарі з вирощування фруктів в Орегоні.

Майстер-садівник виростив величезний гарбуз вагою 846 фунтів (383 кг) у власному саду з конкретною метою — побити рекорд у 25,5 милі, встановлений 2018 року.

"Я так пишаюся своїм татом", — сказала дочка героя Морган Бухгольц.

Друг спортсмена слідкував за човном-гарбузом на випадок будь-яких небезпек.

Подорож почалася в Белв’ю і закінчилася в Небраска-Сіті. Загалом герой витратив 11 годин.

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Дата публікації
Перегляди
1061
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