Американець встановив світовий рекорд із найдовшої подорожі у човні-гарбузі (фото)

Дуейн Гансен побив новий рекорд Гіннеса. Він подолав у гарбузі 61 км.

Житель штату Небраска (США) встановив новий рекорд Гіннесса. Він проплив всередині порожнього гарбуза 38 миль (61 км) річкою Міссурі.

Після 11-годинної подорожі 60-річний Дуейн Гансен підплив у ​​помаранчевому човні з гарбуза "Велика Берта" до берега та привітав своїх родичів і шанувальників, повідомляє News Channel Nebraska.

Гансен розповів, що подорож була небезпечною, оскільки його гарбуз неодноразово наповнявся водою, коли повз нього пропливали великі човни та здіймали хвилі.

Гансен вперше націлився на рекорд після зустрічі з попереднім рекордсменом на семінарі з вирощування фруктів в Орегоні.

Майстер-садівник виростив величезний гарбуз вагою 846 фунтів (383 кг) у власному саду з конкретною метою — побити рекорд у 25,5 милі, встановлений 2018 року.

"Я так пишаюся своїм татом", — сказала дочка героя Морган Бухгольц.

Друг спортсмена слідкував за човном-гарбузом на випадок будь-яких небезпек.

Подорож почалася в Белв’ю і закінчилася в Небраска-Сіті. Загалом герой витратив 11 годин.

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