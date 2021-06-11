Американець втрапив у конфуз на своєму весіллі через сповіщення на смартфоні: його ледь не кинула дружина

Жінка до річниці весілля показала курйозне відео.

Американка до чотирирічної річниці весілля в Мережі поширила відеоролик зі свого весілля, який викликав бурхливу дискусію серед глядачів. На відео показано, як нинішній чоловік жінки перевіряє свій телефон в один з найважливіших моментів його життя: коли його майбутня дружина йде до вівтаря.

Про це пише The Sun.

На відео видно, як наречений, який усміхався Лорен, коли вона йшла до вівтаря, але раптово витягнув свій телефон з кишені і подивився на сповіщення на смартфоні.

"Рівно чотири роки тому я йшла до вівтаря, щоб вийти заміж за кохання всього життя. І в цей хвилюючий і повний емоцій момент мій майбутній чоловік зробив найромантичнішу річ на світі - почав перевіряти свій телефон", - прокоментувала Лорен.

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Відео з витівкою нареченого набрало 2,3 мільйона переглядів і безліч коментарів. Чимало користувачів Мережі, думали, що перевірка його телефону в такий невідповідний момент була просто ознакою нервозності. Інші пропонували жінці розлучитися з чоловіком і питали, чому він так вчинив.

Лорен вирішила зняти ще одне відео і запитала чоловіка: "Користувачі цікавляться, чому ти перевіряв телефон. Розкажеш?". На що чоловік відповів: "Тому що криптовалюта не чекає".

Нагадаємо, в Індії в районі міста Етава під час весілля померла наречена. Щоб не зупиняти церемонію покійну замінили її молодшою сестрою та продовжили святкування.

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