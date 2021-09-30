Американець за допомогою сміттєвого контейнера спіймав алігатора, який заповз на його подвір'і: відео сутички

Американець за допомогою сміттєвого контейнера спіймав алігатора, який заповз на його подвір'і: відео сутички

Чоловік із Флориди використав сміттєвий бак, аби спіймати плазуна.

У Флориді ветеран американської армії виявив алігатора біля свого будинку і використав сміттєвий контейнер для того, щоб спіймати хижака.

Про це пише Sky News.

Момент, коли чоловік намагався зловити алігатора, потрапив на відео. На кадрах видно, як американець замість того, щоб залишити місце і викликати професіонала, вирішив взяти ситуацію у свої руки і спіймати гігантського алігатора.

Зокрема, американець відкрив кошик, перевернув його і коли алігатор рухався назад, чоловік продовжував вести контейнер вперед. Зрештою голова алігатор потрапила всередину, після чого американець підняв контейнер і закрив його кришкою.

Євген Боззі розповів New York Post, що про алігатора, який бродив їхнім подвір'ям, повідомила його донька, яка проїздила повз на велосипеді.

"Моя дочка їхала на велосипеді, і вона сказала:" Гей, цей великий алігатор просто шипів на мене! Я пішов туди, і він був більшим за мене. З'явився військовий інстинкт, знаєте," захищати будь-якою ціною", - сказав він.

Зрештою американець випустив алігатора в озеро.

За підрахунками, у Флориді проживає понад мільйон алігаторів, а близько півмільйона - на південному сході США.

Нагадаємо, відвідувачі приватного зоопарку в місті Вест-Веллі-Сіті штату Юта врятували доглядачку, яку затягнув у воду алігатор на очах у дітей.

А в австралійському штаті Квінсленд застрелили двометрового крокодила після того, як він покалічив двох військовослужбовців.

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