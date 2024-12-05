Американка орендувала на добу "японського дідуся" і похизувалася, як провела час

Американська письменниця Ая Мейрок детально описала свій досвід оренди "японського дідуся" на добу – і сказала, що провела "найкращий час".

Про це пише Daily Star.

Вона скористалася послугою, яку в Японії надає компанія Ossan Rental. Так, вона заплатила за 58-річного супутника Казуші Сакураї. Жінка запевнила, що "нічого дивного чи незаконного не дозволено".

"Я реєструвалася, шукала старших чоловіків і написала декільком із них електронні листи. Ossan Rental – це нормальний сайт, там немає нічого дивного чи незаконного. Після того, як декілька людей відповіли, що вони зайняті, я нарешті отримала відповідь "так" і пішла на зустріч з ним", – поділилася Ая.

Після знайомства з Казуші вона розповіла, що він здає в оренду себе чотири рази на тиждень за 6 доларів на годину для "абсолютно незнайомих людей" – хоча, за її словами, йому "не потрібні гроші".

"Ви можете найняти мене для життєвих порад, фінансових порад, шопінгу, ігор і таке інше, – каже Казуші в її TikTok. – Я люблю цю роботу".

Ая додала, що Казуші звільнився з роботи у фінансовій сфері декілька років тому, що спонукало його дружину порадити йому "знайти щось інше, що пов'язане з його життям".

Ая та Казуші / Фото: скриншот з відео

Далі вона перерахувала низку "робіт", на які його наймали в минулому, зокрема супровід когось до Діснейленду, перш ніж максимально використати його мудрість. "Що б ви порадили про кохання?" – запитала Ая. "Ми повинні говорити "дякую" своєму партнеру щодня", – відповів він.

Потім Ая пояснила, що компанію Ossan Rental заснував чоловік, який хотів "покласти край стереотипам про те, що літні чоловіки нецікаві або небажані". Вона додала: "Він створив її, щоб показати, якими цікавими і розумними можуть бути літні чоловіки. І я повністю згодна – я провела найкращий день з Казуші, дізналася про його життя, отримала поради щодо кар'єри, кохання та здоров'я і побачила Японію його очима".

Після того, як пара разом повечеряла, Ая підсумувала: "Орендувати старшого чоловіка може здатися дивним, але насправді це спосіб для старших і молодших поколінь об'єднатися, приносити користь одне одному і вчитися одне в одного".

На сайті Ossan Rental зазначено, що компанія отримала від своїх клієнтів широкий спектр запитів на наступні послуги: "Спілкування, вислуховування скарг, супровід до ресторанів, спільні заняття спортом, поради щодо кар'єри, прибирання в кімнаті, супровід у кемпінгу, виправлення есе, водіння, супровід на концерти, поради щодо кохання, туристична інформація, винесення сміття, вигул домашніх тварин, купівлі від вашого імені".

Нагадаємо, блогерка прогулялася японськими вулицями у білих шкарпетках і була шокована результатом. На диво, шкарпетки залишилися бездоганно чистими.

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