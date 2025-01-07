Американка переїхала до печери в Йорданії, бо закохалася в бедуїна: як вони живуть (фото)

Американка переїхала до печери в Йорданії після того, як закохалася в місцевого члена племені, який вподобав одну з її фотографій в соцмережі.

Про це пише New York Post.

42-річна Наталі Снайдер відвідувала Петру і сфотографувала бедуїна на коні, а потім опублікувала фото в Instagram. 32-річний Ферас Будін написав під фото, що це він, і запросив її в гості, і після 18 місяців онлайн-спілкування вона приїхала у вересні 2021 року.

Пара закохалася і тепер ділить двомісний будинок у мережі печер, в яких живуть деякі представники бедуїнської громади.

Ферас жив у бедуїнській печері від самого народження – як і попередні покоління його родини. Але для Наталі, яка раніше жила в Італії, Новій Зеландії, Флориді та Німеччині, подорожуючи у робочих справах, виконуючи адміністративні обов'язки в туристичній компанії, це була величезна зміна.

Зараз подружжя живе в печері, яка має дві спальні, комору і ванну кімнату, що працює на джерельній воді, яку вони збирають. Тут також є балкон з видом на пустелю і ще одна кімната для зберігання сідел та іншого спорядження для верблюдів, мулів і курей, яких вони тримають.

Наталі з коханим / Фото: swns

Снайдер, екскурсоводка з Орландо, штат Флорида, поділилася: "Я була там і фотографувала бедуїна, який їхав на коні босоніж із шарфом, і це була класна фотографія. Я опублікувала світлину в Instagram, і він прокоментував, сказавши, що це він. Потім він сказав, щоб я приїхала до нього в гості, що я і зробила. Я завжди захоплювалася і цікавилася археологією на Близькому Сході, і я вже була у Йорданії декілька років. Я все життя подорожувала світом і завжди була вільною людиною. Зараз я, мабуть, найбільш заземлена, ніж будь-коли, і найбільш віддана одному місцю. Я щойно заснувала компанію, яка займається турами Йорданією та автентичними враженнями. Коли я в Йорданії, я допомагаю в турах. Коли я за межами Йорданії, я виконую офісну роботу, коли їду до Америки чи Нової Зеландії".

Наталі описує бедуїнську культуру як "інший рівень", ніж той, до якого вона звикла, і вона просто "слідує за течією життя день за днем".

Вона сказала: "Я вже почала вивчати культуру, але бедуїнська культура перебуває на зовсім іншому рівні. Життя племені на зовсім іншому рівні. Вони не живуть так, як живуть інші люди. У печерах є близько 42 спільнот. Це спільнота відкритих дверей, тому всі зустрічаються разом. Це як День подяки та Різдво цілий рік. Плем'я Фераса – єдині люди, яким дозволено жити в печері через те, що вони живуть там дуже давно, а також для того, щоб утримувати корінне населення в печерах".

Американка закохалася в бедуїна та переїхала до його печери / Фото: swns

Взимку вони переїжджають до гуртожитку, який орендують на 10 років у селі в Петрі, а потім повертаються до печери на теплі місяці. Нещодавно вони орендували на 10 років будинок у селі в Петрі, в якому житимуть протягом наступних зим.

Печера розташована в 15 хвилинах їзди від міста, тому запаси, такі як їжа, дрова та інвентар для тварин, легкодоступні. Вони використовують сонячні батареї і не платять за оренду. Вони ведуть автономний спосіб життя, збираючи джерельну воду для ванної кімнати, а Ферас навіть побудував труби ручної роботи для печери.

Ферас, екскурсовод із Петри, сказав: "Я прожив там все своє життя, як і мої дідусь і бабуся, і багато поколінь моєї родини. Я люблю це місце і не хочу звідси їхати. Я віддаю перевагу печерному способу життя. Уряд пропонував нам землю, будинок і речі безкоштовно, якщо ми виїдемо, але ми завжди відмовлялися і будемо відмовлятися. Я називаю печеру "Палацом".

Подружжя каже, що одна з найкращих речей у житті в печері – це тиша і спокій, адже з неї відкривається вид на Йорданську пустелю. І вони кажуть, що згуртована спільнота корінних жителів є основною причиною, чому так багато людей залишаються тут.

Американка закохалася в бедуїна та переїхала до його печери / Фото: swns

Ландшафт Йорданії привабив Наталі переїхати туди, а що стосується її любові до подорожей і досліджень, то вона помітила, що тут так багато цікавого: "В Окленді я жила в кондомініумі на пристані для яхт із видом на затоку Гауракі. Там було більше рутини, і я проводила більше часу за комп'ютерною роботою і доробкою справ, насолоджуючись пішими прогулянками або рибою з картоплею на пляжі у вихідні дні. Життя спокійне, розслаблене і повільне. Життя Петри дуже швидке, від сходу сонця до пізньої ночі, завжди щось відбувається і є чим зайнятися. Екскурсії, приготування вечері в горах з родиною, робота в печері, в будинку та з тваринами. У місті життя визначається тим, чим я володію – одягом, машинами, гаджетами, щоб не відставати від суспільства. Але в печері – це те, що я відчуваю. У місті, попри те, що ти оточений людьми, дуже легко почуватися ізольованим. Печера і життя в Петрі навчили мене сповільнюватися і цінувати найнеобхідніше в житті - те, що місто часто змушує мене не помічати. У печерах життя просте, але глибоко пов'язане. Ділячись з бедуїнами їжею, історіями і навіть тишею, почуваєшся як вдома. Я ніколи раніше не зустрічала такої спільноти".

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