Американка побила рекорд Книги Гіннеса відростивши найдовшу бороду серед жінок – фото, відео

У США, штат Мічиган, 38-річна Ерін Ганікатт потрапила до Книги рекордів Гіннеса через найдовшу бороду у світі серед жінок.

Про це повідомляється на сайті Книги рекордів Гіннеса.

Ерін змогла відростити 30-ти сантиметрову бороду, побивши попередній рекорд, який встановила 75-річна американка Вівіан Уілер, відростивши 25,5-сантиметрову бороду.

Жінка змогла встановити рекорд переважно через синдром полікістозних яєчників. Цей стан викликає гормональний дисбаланс і, серед іншого, може призвести до надмірного росту волосся. Саме цей симптом і дозволив Ганікатт отримати титул жінки з найдовшою бородою у світі, не приймаючи жодних гормонів чи добавок.

Американка Ерін Ганікатт / Фото: скриншот

Ерін Ганікатт / Фото: guinnessworldrecords

Борода в Ерін Ганікатт почала рости після 13 років. Вона голилась не менше трьох разів на день протягом підліткового періоду та в дорослому віці. Потім жінка втратила частину зору і почала відчувати "втому від гоління", тому стала відрощувати бороду на пропозицію своєї дружини Джен.

"Носіння масок у пандемію COVID-19 додало мені самовпевненості у виході на публіку", – додала Ерін.

Синдром полікістозних яєчників – не єдина хвороба Ганікатт. Жінці 5 років тому ампутували нижню половину однієї з ніг після того, як у шпиталі під час лікування травми стопи в неї розвинулася бактеріальна інфекція. Також жінка пережила очний інсульт, викликаний високим кровʼяним тиском.

Раніше ми писали про те, що жінка не лікує свою дитину від вошей через надмірну любов до тварин.

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