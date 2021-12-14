Американка виросла в релігійній сім'ї, а потім зреклася церкви і стала порнозіркою

Дівчина у 18 років долучилася до порноіндустрії.

Американка Лондон Роуз виросла в суворій релігійній сім'ї, але згодом зреклася церкви і стала порнозіркою.

Вона також не спілкується з батьками, пише Daily Star.

Зараз Роуз 33 роки. Коли їй було шість років, батьки почали сповідувати християнський фундаменталізм. Від того часу в родині почали діяти суворі правила: було заборонено надягати прикраси, користуватися косметикою, парфумами та носити відкритий одяг. Сім'я регулярно відвідувала церкву та недільну школу.

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Дівчина каже, що у підлітковому віці у неї виник інтерес до ринку інтимних послуг. У 18-річному віці вона зреклася церкви. "У мене не було жодних знань. Тоді я побачила по телевізору трьох жінок, які уособлювали собою все те, що я хотіла б бачити в собі", - згадує вона.

Згодом Роуз почала зустрічатися з багатіями. Коли виповнився 21 рік, дівчина познайомилася з клієнтом з Канзасу. Він давав їй 200 доларів на тиждень і дозволяв керувати своїм Lexus. Після стосунків з ним Роуз почала працювати у стриптиз-клубі.

Шість років тому вона працювати в публічному будинку. Тепер Лондон Роуз будує кар'єру порнозірки, знімається у фільмах та журналах для дорослих. "Усього за рік я знялася в трьох журналах, дала кілька інтерв'ю на радіо і знялася приблизно в п'ятдесяти сценах", - розповіла вона.

Як повідомлялося, у США 21-річний американець почав зустрічатися з дівчиною та дізнався, що переспав з її матір'ю кількома роками раніше. За словами американця, із дорослою жінкою він познайомився, коли працював у спортзалі. Він розповідає, що клієнтці було 40 років, але вона мала дуже молодий вигляд. Через деякий час між ним та клієнткою фітнес-клубу виникла інтрижка і вони двічі переспали.

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