Американка змушує семирічного сина заробляти гроші та платити за комуналку

Школяр самостійно заробляє гроші.
Американка, користувачка TikTok під ніком @craftedandcozy, поділилася у Мережі нестандартним способом виховання семирічного сина.
Про це вона розповіла в опублікованому відео.
За словами жінки, вона платить синові гроші за виконані завдання. Наприкінці місяця хлопчик платить із заробітку за комунальні послуги. Таким чином, впевнена мати, дитина вчиться заробляти гроші, а також правильно їх розподіляти.
Щодня школяр має список завдань: почистити зуби, застелити ліжко, випрати брудний одяг тощо. Оптала такої праці - один долар. Наприкінця місяця хлопчик оплачує комуналку - це орендна плата за кімнату - п'ять доларів, використана ним елекроенергія - два долари, Інтернет - 2 долари.
Після оплати всіх послуг в хлопця залишається 21 долар. Цю суму він може витратити на що завгодно. Комунальні послуги теж не зникають: жінка відправляє кошти на банківський рахунок, яким син зможе скористатися в майбутньому.
Реакція користувачі TikTok на відео була різна: хтось вважає такі методи радикальними, а у когось вони викликали захоплення:
- "Добре, але йому всього лише 7 років. Чому б не дозволити йому просто бути дитиною, а зробити це потім, коли він буде підлітком?"
- "Діти повинні бути дітьми. Коли вони будуть старшими, то почнуть оплачувати рахунки".
- "Це добре. Ви показуєте йому, що таке - відповідальність".
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