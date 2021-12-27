Американський багатій розповів, як "не втратив голову", коли став мільярдером

Американський багатій розповів, як "не втратив голову", коли став мільярдером

Мільярдер розповідає, що зберегти ясність розуму допомогла одна порада.

Американський мільярдер Марк Кьюбан, чий статок оцінюють у понад 4,4 млрд доларів, розповів, як "не втратив голову" від неймовірного багатства.

Про це пише CNBC Make It.

У 1999 році Кьюбан і його партнери продали свою компанію Broadcast.com за 5,7 млрд доларів. Це була одна з перший великих угод бізнесмена. Підприємець розповідає, що тоді, коли він дізнався, що став мільярдером, зберегти ясність розуму допомогла одна порада.

"Наймудріша порада, яку я коли-небудь отримував, була "живи як студент". Вона довго мені служила", — говорить Кьюбан.

Це означало продовжувати вести стриманий спосіб життя. Після продажу своєї першої компанії у бізнесмена залишилися той самий автомобіль, будинок і меблі.

Проте все ж бізнесмен витратився тоді на одну річ — приватний літак. Та його наявність Кьюбан пояснює не тягою до розкоші, а необхідністю: "Це актив, який я ціную найбільше. Це купило мені час".

Нагадаємо, що російський олігарх Роман Абрамович отримав громадянство Португалії і одночасно став найбагатшим у цій країні.

Раніше повідомлялося, що вдова, дочки, сестра та коханка покійного російського олігарха не можуть поділити його спадщину.

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