Американський багатій розповів, як "не втратив голову", коли став мільярдером

Мільярдер розповідає, що зберегти ясність розуму допомогла одна порада.
Американський мільярдер Марк Кьюбан, чий статок оцінюють у понад 4,4 млрд доларів, розповів, як "не втратив голову" від неймовірного багатства.
Про це пише CNBC Make It.
У 1999 році Кьюбан і його партнери продали свою компанію Broadcast.com за 5,7 млрд доларів. Це була одна з перший великих угод бізнесмена. Підприємець розповідає, що тоді, коли він дізнався, що став мільярдером, зберегти ясність розуму допомогла одна порада.
"Наймудріша порада, яку я коли-небудь отримував, була "живи як студент". Вона довго мені служила", — говорить Кьюбан.
Це означало продовжувати вести стриманий спосіб життя. Після продажу своєї першої компанії у бізнесмена залишилися той самий автомобіль, будинок і меблі.
Проте все ж бізнесмен витратився тоді на одну річ — приватний літак. Та його наявність Кьюбан пояснює не тягою до розкоші, а необхідністю: "Це актив, який я ціную найбільше. Це купило мені час".
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