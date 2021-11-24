Американський марсохід прислав "листівку" з Червоної планети: NASA опублікувало кольорове фото

Команда місії Curiosity була вражена красою пейзажу, яку вдалося зафіксувати на Марсі.

Марсохід Curiosity передав на Землю надзвичайно якісні зображення зі схилу гори Шарп, де цей ровер зараз проводить дослідження. Фото були зроблені за допомогою кольорового приладу Mastcam, який має набагато більшу роздільну здатність, ніж навігаційні камери.

Як повідомили в NASA, команда місії опрацювала отримані знімки і в результаті отримала панораму, яка нагадує поштову листівку.

Члени групи об'єднали дві версії зображень, зроблені у різний час доби, коли контрастні умови освітлення виявляють різні деталі ландшафту. Команда місії також додала сині, помаранчеві та зелені відтінки.

Гора Шарп розташована всередині кратера Гейл, який має діаметр 154 кілометри та утворився після давнього метеоритного удару. Далекий край кратера досягає висоти 2,3 кілометра — його видно на горизонті, приблизно за 30-40 кілометрів від Curiosity.

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У центрі зображення – вид із гори Шарп, яка підноситься над поверхнею Марса на 5 кілометрів. На неї Curiosity піднімається ще з 2014 року.

Праворуч видно округлі пагорби, які марсохід оглянув у липні. У дальньому правому кутку панорами знаходиться скеляста гора Рафаеля Наварро, названа на честь вченого з команди Curiosity, який помер на початку цього року.

Нагадаємо, раніше марсохід Curiosity зазнімкував незвичайні хмари після заходу сонця на Марсі. Зазвичай хмари на планеті з'являються у найхолоднішу пору року. Крім того, вони сформувалися вище та, скоріше за все, містять замерзлий вуглекислий газ.

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