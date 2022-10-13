Американський пропагандист теорії змови заплатить майже $1 млрд за брехню

У середу, 12 жовтня, суд присяжних у Коннектикуті (США) ухвалив рішення, яким визнав винним у наклепі теоретика змови, ведучого Infowars Алекса Джонса. Тепер він повинен виплатити 965 мільйонів доларів людям, які постраждали від його неправдивих заяв про те, що стрілянина в початковій школі Сенді-Гук була фальсифікацією.

Про це повідомляє Associated Press.

У своєму шоу Алекс Джонс стверджував, що родичі жертв були акторами, найнятими урядом для змови, щоб відібрати у людей право на володіння зброєю.

На судовому процесі родичі жертв розповідали про те, як їм погрожували та переслідували протягом багатьох років люди, які вірили брехні, сказаній у шоу Джонса.

Незнайомці з’явилися до них додому, писали образливі коментарі в соцмережах. Один з потерпілих Марк Барден розповів про те, як прихильники теорій змови помочилися на могилу його 7-річного сина Даніеля і погрожували викопати труну.

Позов було подано родичами п’ятьох дітей і трьох вихователів, убитих під час масової стрілянини, яка сталася 14 грудня 2012 року, а також агента ФБР, який був одним із перших, хто прибув на місце події.

Джонса та материнську компанію Infowars, Free Speech Systems, звинуватили у використанні масових вбивств, щоб збільшити аудиторію та заробити мільйони доларів. Експерти засвідчили, що так і сталося після того, як він зробив Сенді-Гук темою в шоу.

Даючи свідчення на суді, Джонс визнав, що помилявся. За його словами, стрілянина була справжньою .

Загалом тоді загинуло 20 дітей і 6 дорослих.

Цей вердикт став другим вироком проти ведучого Infowars. У серпні суд присяжних Техасу присудив майже 50 мільйонів доларів батькам ще однієї вбитої дитини.

Незрозуміло, скільки Джонс може дозволити собі заплатити за вироки. Під час судового розгляду в Техасі він свідчив, що не може дозволити собі жодного судового рішення понад 2 мільйони доларів. Free Speech Systems подала заяву про банкрутство.

Нагадаємо, у США розшукали Василя Зарівного з Бучача, який зник у Сполучених Штатах у грудні 2016 року. Зараз чоловік є безпритульним і, за словами очевидців, у нього проблеми з головою.

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