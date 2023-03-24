Американський вчений намагається довести, що півметровий метеорит є інопланетним зондом

Фізик з Гарварду Аві Леб організовує експедицію вартістю 1,5 мільйона доларів до Папуа-Нової Гвінеї для пошуку фрагментів дуже дивного метеорита, який впав неподалік від узбережжя тихоокеанської країни в 2014 році. Все задля того, щоб довести, що цей метеорит є інопланетним зондом.

Про це пише Yahoo!news.

Зазначається, що є переконливі докази того, що півметровий метеорит під назвою CNEOS1 2014-01-08 прилетів з-за меж Сонячної системи. І що він виготовлений із надзвичайно твердої породи чи металу — матеріалу, який достатньо твердий і міцний, щоб довести, що метеорит — це зовсім не метеорит. Можливо, це інопланетний зонд.

"Це варте ризику. Будь-які фрагменти, які знайде команда, можуть виявитися «технологічними» — тобто явно виготовленими і, отже, вагомими доказами існування інопланетян. Або, можливо, вони не штучні, а зроблені з якогось надміцного матеріалу, якого ми ніколи не спостерігали досі. Наприклад, рідкісний метал, викуваний у серцях нейтронних зірок", - каже Леб.

Експедиція майже готова до вильоту в Папуа-Нову Гвінею.

«У нас є човен. У нас є команда мрії, до якої входять деякі з найдосвідченіших і кваліфікованих професіоналів в океанських експедиціях. У нас є повний дизайн і плани виробництва для необхідних санчат, магнітів, колекторних сіток і мас-спектрометра", - написав Леб.

План, як каже Леб, полягає в тому, щоб розгорнути різноманітні нестандартні просіювачі піску — одні з магнітами, інші — як величезні сита — і методично шукати морське дно протягом двох тижнів. Основна причина, чому на організацію місії пішло вісім років, полягає в тому, що спочатку Леб і його команда повинні були з’ясувати, де фрагменти метеорита впали на Землю.

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Щоб звузити зону впливу CNEOS1 2014-01-08, Лебу були потрібні дані з двох наборів інструментів. Перший набір був із американських військових супутників попередження про ракети, які завдяки своїм чутливим інфрачервоним датчикам, як правило, також виявляють метеорити під час сканування запусків ракет.

Ці супутники можуть не тільки надати принаймні розпливчасту інформацію про те, куди прямує метеорит, вони також фіксують зображення вогняної кулі, яка є результатом швидкої, гарячої подорожі метеорита крізь атмосферу Землі. Час і інтенсивність вогняної кулі можуть багато розповісти нам про склад метеорита. По суті, чим довше потрібно атмосфері, щоб запалити метеор, тим міцнішим є метеор.

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