Цікaвинки
395
2 хв

Чоловік купив покинуте сховище і виявив у сейфі $7,5 мільйона готівкою - деталі (фото)

У сейфі старого складу чоловік знайшов справжній скарб.

Наталія Магдик
Чоловік

Чоловік / © LADbible

Американець, який придбав занедбаний склад за £380, знайшов у сейфі всередині $7,5 мільйона готівкою. Утім, після того, як на нього вийшли представники попереднього власника, він погодився повернути більшу частину грошей — залишивши собі «лише» £900 тисяч.

Про це пише видання LADbible.

Історію розповів Ден Дотсон, зірка реаліті-шоу Storage Wars («Складні війни»), який продає покинуті комірки на аукціонах. Саме він організував продаж того самого складу, де пізніше знайшли мільйони.

За словами Дотсона, після однієї з його благодійних подій до нього підійшла жінка й розповіла історію про знайомого, який придбав старе сховище всього за $500. Усередині покупець знайшов сейф — і, викликавши майстра, який зміг його відкрити, побачив $7,5 мільйона готівкою.

Невдовзі після цього, розповідає аукціоніст, чоловік отримав дзвінок від адвоката, який представляв колишнього власника складу. Той спершу запропонував $600 тисяч за повернення грошей, а згодом подвоїв суму — до $1,2 мільйона (£910 тисяч).

Покупець погодився на угоду й повернув решту грошей, залишивши собі менше, ніж міг, але з «чистою совістю».

/ © LADbible

© LADbible

«Я не думаю, що хтось міг би просто забути, що має $7,5 мільйона в сейфі, — сказав Дотсон. — Але, можливо, ці гроші належали не самій людині, а комусь іншому, хто керував її справами».

Його дружина і співведуча шоу, Лаура Дотсон, зазначила, що на її місці вона теж повернула б гроші: «Я б не почувалася спокійно, маючи такі гроші. Краще взяти $1,2 мільйона й спати спокійно».

Ден погодився, додавши, що не хотів би «постійно озиратися через плече».

Історія викликала справжній фурор у соцмережах. Одні користувачі дивувалися рішенню чоловіка, інші — навпаки, захоплювалися його чесністю.

«Я б ніколи не сказав ні слова, якби побачив $7,5 мільйона», — написав один коментатор.

«Я б узяв те, що запропонували, і подякував Господу за такий шанс», — додав інший.

Сам Дотсон підсумував: «Таке трапляється частіше, ніж здається. Це сучасне полювання за скарбами».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чоловік виявив величезний скарб і приховував його вісім років.

395
