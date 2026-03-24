Американо чи лонг блек: у чому різниця і що обрати

Кавові напої на основі еспресо давно стали частиною щоденних ритуалів.

Серед них особливо часто плутають американо та лонг блек — зовні вони схожі, але мають принципові відмінності у приготуванні та смаку.

Що таке американо

Американо — це напій, який готують шляхом додавання гарячої води до порції еспресо. Зазвичай спочатку варять еспресо, а потім розбавляють його водою у співвідношенні приблизно 1:2 або 1:3.

Такий спосіб робить каву м’якшою, менш концентрованою і менш гіркою. Американо часто обирають ті, хто хоче отримати великий об’єм напою з ніжнішим смаком.

Що таке лонг блек

Лонг блек готують навпаки: спочатку наливають гарячу воду, а вже потім додають еспресо зверху.

Ця, на перший погляд, незначна різниця сильно впливає на результат. Завдяки такому способу приготування зберігається крема — тонка пінка на поверхні кави, яка містить ароматичні олії.

Головні відмінності

1. Порядок приготування

Американо: еспресо + вода

Лонг блек: вода + еспресо

2. Смак і аромат

Американо має більш розбавлений, легкий смак. Лонг блек — насиченіший, з яскравішим ароматом і характерною гірчинкою.

3. Наявність креми

У лонг блек крема зберігається, що додає напою глибини. В американо вона майже зникає через додавання води після еспресо.

4. Враження від напою

Американо ближчий до класичної «фільтр-кави» за легкістю. Лонг блек більше нагадує розбавлений еспресо, але з вираженим характером.

Що обрати

Якщо хочеться чогось м’якого для довгого неспішного пиття — підійде американо. Якщо ж важливий аромат, текстура і більш «кавовий» характер — варто обрати лонг блек.

Різниця між цими напоями — не лише в техніці приготування, а й у досвіді, який вони дарують. Ідеальний варіант — спробувати обидва та знайти свій улюблений.

