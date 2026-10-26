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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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Амурська тигриця втекла з зоопарку в Миколаєві: чим завершилися пошуки

Пошуки маленької тигриці тривали весь день і завершилися щасливо — під вечір тварину вдалося спіймати.

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Фото автора: Дарʼя Любарська Дарʼя Любарська
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Тигреня, яке втекло з Миколаївського зоопарку

Тигреня, яке втекло з Миколаївського зоопарку / © Facebook

У Миколаївському зоопарку втекло амурське тигреня віком чотири з половиною місяці. Тварину шукали протягом дня за допомогою мисливських собак, а під вечір стало відомо, що тигрицю вдалося знайти та спіймати.

Про це повідомив директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий.

Як тигреня втекло з вольєра Миколаївського зоопарку

Інцидент стався в ніч проти 25 жовтня. Амурська тигриця змогла пролізти між прутами огорожі вольєра Миколаївського зоопарку.

«Тигреняті страшно, десь сховалося», — зазначив директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий.

За словами Топчия, тварині лише чотири з половиною місяці, а за розмірами вона приблизно як дорослий спанієль, тому небезпеки для людей не становила.

Пошуки тигреняти в Миколаївському зоопарку: як розгорталися події

Пошуки розпочали 25 жовтня о 08:00. Працівники зоопарку обстежили територію та залучили мисливських собак, однак станом на 15:45 того ж дня знайти тигрицю так і не вдалося.

«Працівники обійшли всю територію зоопарку, залучивши мисливських собак, проте знайти тигреня так і не вдалося», — розповідав Топчий журналістам.

Через втому пошукової групи роботи вирішили призупинити до ранку. На ніч територію зоопарку планували залишити освітленою, щоб охоронці могли помітити тварину, якщо вона вийде зі сховку.

Також зоопарк опублікував у Facebook повідомлення із закликом до волонтерів долучитися до пошуків тигреня.

Утім, увечері того ж дня Топчий повідомив у Facebook, що тигрицю все ж знайшли та спіймали.

«Зловили, на завтра всім відбій», — написав директор зоопарку.

Після цього заплановані на наступний день пошукові заходи скасували.

/ © Facebook

© Facebook

/ © Facebook

© Facebook

Нагадаємо, раніше ми писали ще про одного цікавого мешканця Миколаївського зоопарку — рідкісне біле кенгуреня. Малюк активно досліджує вольєр, спостерігає за відвідувачами та дедалі частіше залишає мамину сумку, пізнаючи навколишній світ.

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