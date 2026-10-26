Амурська тигриця втекла з зоопарку в Миколаєві: чим завершилися пошуки

Тигреня, яке втекло з Миколаївського зоопарку / © Facebook

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У Миколаївському зоопарку втекло амурське тигреня віком чотири з половиною місяці. Тварину шукали протягом дня за допомогою мисливських собак, а під вечір стало відомо, що тигрицю вдалося знайти та спіймати.

Про це повідомив директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий.

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Як тигреня втекло з вольєра Миколаївського зоопарку

Інцидент стався в ніч проти 25 жовтня. Амурська тигриця змогла пролізти між прутами огорожі вольєра Миколаївського зоопарку.

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«Тигреняті страшно, десь сховалося», — зазначив директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий.

За словами Топчия, тварині лише чотири з половиною місяці, а за розмірами вона приблизно як дорослий спанієль, тому небезпеки для людей не становила.

Пошуки тигреняти в Миколаївському зоопарку: як розгорталися події

Пошуки розпочали 25 жовтня о 08:00. Працівники зоопарку обстежили територію та залучили мисливських собак, однак станом на 15:45 того ж дня знайти тигрицю так і не вдалося.

«Працівники обійшли всю територію зоопарку, залучивши мисливських собак, проте знайти тигреня так і не вдалося», — розповідав Топчий журналістам.

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Через втому пошукової групи роботи вирішили призупинити до ранку. На ніч територію зоопарку планували залишити освітленою, щоб охоронці могли помітити тварину, якщо вона вийде зі сховку.

Також зоопарк опублікував у Facebook повідомлення із закликом до волонтерів долучитися до пошуків тигреня.

Утім, увечері того ж дня Топчий повідомив у Facebook, що тигрицю все ж знайшли та спіймали.

«Зловили, на завтра всім відбій», — написав директор зоопарку.

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Після цього заплановані на наступний день пошукові заходи скасували.

© Facebook

© Facebook

Нагадаємо, раніше ми писали ще про одного цікавого мешканця Миколаївського зоопарку — рідкісне біле кенгуреня. Малюк активно досліджує вольєр, спостерігає за відвідувачами та дедалі частіше залишає мамину сумку, пізнаючи навколишній світ.

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