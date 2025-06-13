Аналіз крові може виявляти рак за довго до появи симптомів: як це працює

Аналіз крові / © pixabay.com

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Деякі види раку роками ховаються в організмі, розвиваючись без помітних симптомів. Це ускладнює їхнє виявлення. Але вчені знайшли новий спосіб знайти рак набагато раніше. Нещодавнє дослідження показує, що рак можна виявити ще до того, як людина відчує себе хворою.

Про це повідомили Еarth.

Як працює новий аналіз крові?

Дослідники з Університету Джонса Гопкінса вивчають спеціальний аналіз крові. Він шукає маленькі шматочки ДНК пухлини, що плавають у крові. Ці фрагменти з’являються, коли в організмі починає рости рак.

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Юйсюань Ван, один з провідних дослідників, зазначає, що раннє виявлення дає лікарям час на лікування. Якщо пухлину знайти раніше, вона, ймовірно, буде меншою і її легше буде вилікувати.

Дослідження на реальних зразках крові

Вчені проаналізували зразки крові, які були зібрані в рамках давнього дослідження ARIC. Це дослідження з 1980-х років спостерігає за тисячами людей. Дослідники змогли подивитися на зразки крові, взяті за три роки до того, як у людей офіційно діагностували рак.

Вони виявили, що маркери раку були присутні в цих зразках задовго до появи симптомів. Це підтверджує, що аналіз крові може виявляти рак на дуже ранніх стадіях.

Переваги раннього виявлення

Зазвичай, хворобу виявляють, коли з’являються симптоми. Але цей новий тест дає надію на ранній початок лікування. Чим раніше виявити рак, тим більше шансів на успішне лікування. Лікарі можуть використовувати менш агресивні методи, якщо рак виявиться на ранній стадії.

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Національні інститути охорони здоров’я вже багато років підтримують такі дослідження. Вони розуміють, наскільки це важливо для здоров’я людей. Якщо ці тести стануть звичайною частиною медичних оглядів, це може змінити підхід до профілактики та лікування раку. Можливо, одного дня лікарі будуть перевіряти кров на рак так само, як вони перевіряють тиск або холестерин.

Виклики та подальші кроки

Звісно, є й виклики. Потрібно зробити тести дуже точними, щоб уникнути помилкових результатів. Дослідники працюють над цим, щоб забезпечити надійність та доступність цих інструментів для всіх. Важливо також розуміти, що різні види раку мають різні маркери. Поточні дослідження допоможуть з’ясувати, які тести найкраще працюють для різних типів раку.

Вчені тепер знають, які рівні змін ДНК потрібно виявити, щоб знайти рак рано. Це допоможе розробити ще кращі тести в майбутньому.

Нагадаємо, учені здійснили дослідження і з’ясували, що саме кофеїн робить із нашим мозком під час сну. Дослідники встановили, що кофеїн впливає на повільні коливання електричної активності, які вчені називають дельта-, тета- і альфа-хвилі. Ці хвилі є показниками глибокого, відновлювального сну, але кофеїн робить їх слабшими. Особливо це видно під час фази сну з повільним рухом очей, яку організм використовує для фіксації спогадів і підзарядки когнітивних функцій.

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