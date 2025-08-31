Англійка перетворила свій дім на «будинок Барбі»: усі стіни в рожевих відтінках

Будинок "Барбі" / © із соцмереж

Англійська художниця Мег із Північного Лінкольнширу повністю оформила свій будинок у рожевих кольорах, створивши власну «Барбі-оселю».

Про це пише Ruggable.

Мег зізнається, що ніколи не любила сірі та монохромні інтер’єри. Для неї рожевий колір — це символ радості, тепла та натхнення. Жінка почала експериментувати з відтінками у своєму житлі й поступово перетворила кожну кімнату на яскравий творчий простір. Навіть кухня тепер нагадує ніжну «рожеву оазу».

За словами художниці, цей інтер’єр став її «безпечним місцем», де вона може відчувати себе справжньою. «Коли я бачу рожевий колір, у мене піднімається настрій. Це мій світ, у якому я відчуваю спокій та щастя», — каже вона.

Хоча гості часто дивуються сміливим рішенням, більшість із них залишає будинок у піднесеному настрої. Мег переконана: кольори здатні впливати на психічне здоров’я та створювати атмосферу підтримки.

