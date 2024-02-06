Анна Бейтс: історія жінки-велетня, яка народила найвищу і найважчу дитину на планеті (фото)

Разом з чоловіком вони були найвищим подружжям у світі.

Історія дитини-рекордсмена, яка народилася у жінки-велетня Анни Бейтс (1846-1888) та її чоловіка Мартіна, трагічна.

Її пригадала Книга рекордів Гіннеса.

19 січня 1879 року Анна, зріст якої становив 241,3 см народила хлопчика, який прожив лише 11 годин. Попри своє коротке життя, дитина, яку назвали Бейбом, побила два рекорди, які стоять досі.

Бейб був одночасно і найдовшою, і найважчою новонародженою дитиною за всю історію.

Його зріст становив 71,12 см, а вага – 9,98 кг, коли він з’явився на світ у Севільї, штат Огайо, США. До слова, середньостатистична новонароджена дитина чоловічої статі має зріст 48,2-50,8 см і важить 3,3 кг.

Повідомлялося, що коли в Анни відійшли води, вона втратила близько 22 літрів рідини.

Її чоловік Мартін ван Бюрен Бейтс (США, 1837-1919) описував їхню дитину як "ідеальну у всіх відношеннях".

Він додав: "Після народження він мав вигляд як звичайна шестимісячна дитина".

Анна Бейтс зі своїми батьками / Фото: Getty Images

На жаль, це була друга дитина, яку втратила пара. Анна також народила 19 травня 1872 маленьку дівчинку, яка померла під час пологів.

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Матір Бейба була відомою особистістю свого часу завдяки своїй статній фігурі. Вона народилася 6 серпня 1846 року в сім'ї шотландських іммігрантів у Канаді. На той час повідомлялося, що при народженні вона важила 8 кг.

У зрілому віці вона досягла зросту 241,3 см, що вище, ніж у найвищої жінки Румейси Гельги (Туреччина), що нині живе, зріст якої становить 215,16 см.

Проте Анна була нижчою за найвищу жінку всіх часів. Цзен Цзіньлянь (Китай, 1964-1982) мала зріст 246,3 см.

До чотирьох років зріст Бейтс вже був 137,16 см, а до шести років вона була вищою за свою матір – 165,1 см.

Анна познайомилася зі своїм чоловіком, який був трохи нижчим за неї, 236,22 см, під час їхньої кар'єри в інтермедії.

Мартін Бейтс позує у військовій формі поруч із чоловіком середнього зросту / Фото: Getty Images

Жінка навіть працювала зі скандально відомим американським шоуменом Барнумом і жила в Американському музеї Барнума в Нью-Йорку. Вона була всередині музею, коли він був знищений пожежею. Жінка була занадто великою, щоб вилізти через вікно, але, на щастя, їй вдалося вибратися звідти живою.

Анна і Мартін прославилися завдяки своєму зросту і зробили кар'єру, подорожуючи з цирковими трупами як самостійно, так і в парі, називаючи себе "найвищою парою з тих, що нині живуть".

Досі вони, як і раніше, утримують рекорд найвищої подружньої пари за всю історію із загальним зростом 477,52 см.

Пара зустрічалася два роки, перш ніж побралася 17 червня 1871 року на очах у величезного натовпу глядачів у Лондоні.

Нагадаємо, раніше ми писали про історію Мері Девіс – пасажирку "Титаніка", яка вижила після катастрофи. Її запам'ятали як найстарішу пасажирку, що залишилася живою.

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