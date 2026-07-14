Аномалія у Шотландії: екіпаж круїзного катера не зміг пояснити появу загадкової "зеленої маси"

Лохнеське чудовисько / Ілюстративне зображення / © Associated Press

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Британська туристка Шерон Герберт під час ранковой прогулянки на катері сфотографувала невідому «зелену масу» у водах шотландського озера Лох-Несс поблизу руїн замку Уркгарт, що стало сьомим потенційним спостереженням легендарного чудовиська цьогоріч.

Про це повідомляє Daily Star.

Загадкова зелена маса та реакція екіпажу

Інцидент стався на борту екскурсійного катера Jacobite Cruises о 10:27 ранку, коли туристка робила знімки всесвітньо відомих краєвидів. Жінка несподівано помітила дивну зелену масу, яка ховалася просто під поверхнею води поблизу берега. Цю фотографію вже офіційно додали до Реєстру спостережень за Лохнеським чудовиськом.

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Поява невідомого об’єкта викликала бурхливі обговорення, адже навіть професіонали не змогли знайти логічного пояснення. Представники компанії Jacobite Cruises офіційно підтвердили, що їхній досвідчений капітан був повністю збентежений. За його словами, екіпаж не може запропонувати жодного раціонального пояснення щодо походження цієї зеленої маси.

Рекордний рік для мисливців на Нессі

Ця незрозуміла зустріч продовжує надзвичайно активний рік для шукачів шотландської легенди. Від січня фахівці вже зафіксували шість спостережень наживо та одне за допомогою веб-камери. Для порівняння, за весь 2025 рік було зареєстровано лише шість особистих зустрічей та чотири фіксації на камеру.

Хвиля активності розпочалася 1 березня, коли американський турист Тоні Інгорн помітив темно-зелене тіло, що виринало з води. За його словами, істота піднялася над поверхнею приблизно на 0,6 метра, а видима частина сягала від 1,5 до 3 метрів у довжину. Загадковий об’єкт перебував лише за 4,5 метра від борту туристичного човна.

«Вона затрималася на поверхні близько п’яти секунд, а потім знову занурилася у воду. Тіло чітко виділялося на тлі хвиль, тому це не могла бути просто течія», — розповів турист із США.

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Інші випадки та історія легенди

Навесні повідомлення про Нессі почали надходити ще частіше, зокрема 21 квітня американка Сара Губіча помітила з автобуса білувато-сірий трикутний плавець розміром близько 45 сантиметрів. Вже за кілька днів, 23 квітня, туристи з Канади побачили велику китоподібну форму посеред озера. Ще один непізнаний об’єкт потрапив в об’єктив місцевої жительки Голлі Палмер 25 квітня.

У травні черговий гість із США Ніколас Віганд зняв на відео темний силует, який проривав поверхню води. Щоб оцінити величезні габарити істоти, чоловік використовував для порівняння дорожні знаки на березі. Незалежно від того, чи є ці спостереження оптичними ілюзіями, чи реальними доказами, легенда про чудовисько продовжує жити з моменту першої згадки у 1933 році.

Нагадаємо, в арктичній печері вчні знайшли тварин, що жили 75 000 років тому. Дослідники буквально зазирнули у світ, що безслідно зник після чергової зміни клімату.

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