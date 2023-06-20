Антитренди літа 2023 року: дванадцять речей, про які краще забути, і чим їх замінити

Які речі модно носити влітку 2023 року, а про які краще наразі забути?

Замість неону — насичені й елегантні відтінки

За словами особистої стилістки, шоперки та застовниці Styled by Rachel Рейчел Варні, цього літа тенденції схиляються до елегантності та розкоші. А це означає, що краще залишити в минулому хайлайтер і футболки неонових кольорів. Стилістка рекомендує звернути увагу на яскраві, насичені кольори, а ось перенасичених відтінків уникати.

Сукні з візерунками краще замінити на вигадливі силуети

Цього літа, на думку модного стиліста та креативного консультанта Карла Лендіга, будуть модними елегантні сукні з вигадливими силуетами. Тому краще на деякий час забути про надто дитячі варіанти або візерунки. Витончений силует допоможе створити класичний, легкий і розкішний стиль француженки. Стиліст підкреслив, що ребристий трикотаж або шовк, який обтягує, підходять як для денних, так і для вечірніх образів.

Забудьте про темний денім

Якщо ви обираєте джинси, краще зупинитися на білому чи світлому денімі, каже Лендіг. Популярними влітку 2023 року стали розслаблені силуети з прямим або широким кроєм, які можна поєднувати з різними відтінками, щоб підкреслити образ.

Візьміть плетений пояс, а не звичайний шкіряний

Особистий стиліст і консультант з іміджу Pivot Image Consulting Патрік Кенгер вважає, що краще цього літа відкласти звичайні шкіряні пояси до задньої частини шафи. Адже плетені варіанти з літніми сукенками та іншим одягом мають набагато стильніший вигляд. А ще такі пояси допомагають створити легкий образ.

Бікіні в ретро стилі змінюються на цільні силуети з 90-х

Довгий час модні тенденції поглядали в бік бікіні, але 2023 року все змінилося. Цільні комплекти у стилі 90-х мають вигляд чогось нового та свіжого, особливо якщо хочеться бути стильними будь-якої миті. Влітку 2023 року потрібно звернути увагу на купальники з високим вирізом у зоні стегон. Він допомагає візуально подовжити ноги та створити простий силует.

Поміняйте сандалі на сабо

Сабо — унікальне взуття, яке поєднує в собі комфорт, моду та ортопедичну підтримку. Воно ще й ідеально підходить для тих днів, коли у вас неідеальний педикюр.

Легінси краще замінити штанами карго

За словами Карла Лендіга, цього літа в моду повертаються малогабаритні речі. Невідомо, чи це спроба відмовитися від легінсів та спортивного стилю в повсякденних образа, чи просто штани карго повернулися до переліку модних речей. Як би там не було, але їх точно варто додати до свого літнього гардеробу. А ще вони чудово поєднуються з кросівками або сабо.

Майки з відкритою талією

Краще замінити їх елегантними та простими фасонами, адже мінімалістичний шик стане особливою "родзинкою" літнього сезону 2023 року. В моді також об'ємний низ, а такі майки ідеально поєднуються з ним. А ще їх можна носити під блейзер чи кардиган. Стиліст Лендіг пропонує завершити свій образ масивним ланцюжком, який допоможе звернути увагу на декольте.

Еспадрильї замість пантофлів

Коли йдеться про літнє взуття, Карл Лендіг каже, що краще відмовитися від пантофлів і замінити їх еспадрильями. Це повсякденні брезентові тапочки на волокнистій підошві. Стиліст зазначив, що в'єтнамки майже ніколи не мають стильний вигляд, тому еспадрильї допоможуть врятувати будь-який образ.

Влітку 2023 року вузькі джинси, що обтягують, більше не модні

Рейчел Варні рекомендує уникати вузьких джинсів, які надто обтягують ноги. В спеку їх незручно носити, а ще вони вже давно застаріли. Якщо ви не готові до широких варіантів, спробуйте приталені джинси.

Для більш сучасного вигляду обирайте срібло

Срібло влітку 2023 року здається більш сучасним і чистим, а тому краще обирати срібні прикраси, а не золоті. Однак золото, за словами стилістів, нікуди не подінеться, просто літні образи мають чистіший вигляд зі срібними ланцюжками, браслетами і перснями.

Чорні сонцезахисні окуляри краще замінити на кольорові

Лендіг рекомендує на деякий час прибрати чорні сонцезахисні окуляри до задньої частини шафи, а натомість придбати кольорові варіанти. Також у моді барвисті яскраві лінзи. Свіжі відтінки допоможуть додати вашому літньому образу яскравості.

За матеріалами Insider.

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