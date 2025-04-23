Антистрес по-китайськи: бар у Гуанчжоу став популярним завдяки "коктейлю для побиття"

У Китаї пропонують коктейль з капцем. / © South China Morning Post

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Бар у китайському місті Гуанчжоу став вірусним завдяки незвичайній пропозиції — "Коктейль для побиття лиходія". Замовляючи напій, відвідувачі отримують можливість провести символічний ритуал позбавлення від негативу за допомогою капця.

Про це повідомляє видання South China Morning Post.

У Китаї пропонують коктейль з капцем. / © South China Morning Post

Lotus Lounge в провінції Гуандун приваблює клієнтів не лише напоями, але й інтерактивною послугою. Після замовлення "коктейлю для побиття лиходія" офіціант приносить дерев'яну скриньку з напоєм та капцем. Клієнтам пропонується самостійно або за допомогою офіціанта "побити" написані на зеленому папері імена своїх недоброзичливців або проблемного начальника. Під час ритуалу офіціант може промовляти символічні фрази, наприклад, про позбавлення успіху, грошей чи взуття для "лиходія".

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Завершується дійство спаленням папірця, що символізує зникнення невдач, після чого клієнт отримує свій коктейль. Середня вартість напоїв у барі становить близько 150 юанів (20 доларів США), ціна "коктейлю для побиття лиходія" не уточнюється.

Ритуал "да сіу ян" (кантонською – "побиття лиходія") є давньою традицією в Гуандуні, популярною до 1960-х років. Сьогодні подібну послугу пропонують у деяких храмах Гуанчжоу за близько 100 юанів (14 доларів США).

Користувачі соціальних мереж активно коментують нову барну послугу, висловлюючи зацікавленість у можливості "відігнати всіх поганих людей".

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