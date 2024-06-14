Апокаліптичний пляж "Ворота до пекла": де розташоване місце, наповнене скелетами (фото)

У намібійській пустелі лежить апокаліптичне пляжне кладовище, відоме як "Ворота до пекла".

Про це пише LAD Bible.

Здалеку скелетне узбережжя Намібії має вигляд як гарна довга смуга піску з чудовим видом на океан.

Парк Skeleton Coast / Фото: Getty Images

Найближче материкове місто – Свакопмунд, популярний пляжний курорт, заснований 1892 року як головна гавань для німецької Південно-Західної Африки. Однак через географічне розташування прибережний регіон переживає понад 180 днів густого туману на рік. Протягом багатьох років це стало серйозною небезпекою для кораблів, яких на узбережжі Скелетону налічується понад тисячу. Саме тому місцеві називають пляж "кінцем світу" і "постапокаліптичною пусткою".

Парк Skeleton Coast / Фото: Getty Images

Саме узбережжя абсолютно непривітне, і з роками тут з'явилися тисячі вимитих скелетів, розбитих літаків і покинутих кораблів.

Серед кораблів – португальський "Бом Ісус", який був викинутий на берег у 1530-х роках. Ще одне старе судно було відоме як "Зірка Данедіна" – британський вантажний лайнер-рефрижератор, який сів на мілину 1942 року. 64 з 104 членів екіпажу були врятовані, а решта залишилися на мілині на довгі місяці.

Парк Skeleton Coast / Фото: Getty Images

"Деякі з них знайдені за дюнами, далеко на березі від моря", - сказав Ян Фріде, багаторічний рейнджер Національного парку Скелетон-Кост, який сфотографував і задокументував 112 затонулих кораблів за шість років своєї роботи рейнджером парку.

Він розповів CNN: "Навіть якщо ви вижили після аварії, ви, ймовірно, були приречені. Ви намагаєтеся вибратися на берег, радіючи, що врятувалися, а потім розумієте, що приземлилися в пустелі і, ймовірно, повинні були піти на дно разом з кораблем".

Парк Skeleton Coast / Фото: Getty Images

Місцевих мешканців також застерігають від серфінгу проти течії, як сказав один з них виданню: "Ви ж не хочете заплисти занадто далеко. Течія віднесе вас на 200 кілометрів".

"Серфінг на цьому високоенергетичному узбережжі, одному з найменш людних на планеті, завжди містить спільне катання на хвилях з морськими ссавцями", - додає лонгбордист Род Брабі, колишній голова Намібійської асоціації серфінгу. "Поважайте місцевих мешканців (капських морських котиків і дельфінів), і ви будете прийняті до кращих хвиль на Скелетон-Кост. Морські ссавці знають хвилі набагато краще за нас".

Можна з упевненістю сказати, що Скелетон-Кост, ймовірно, не є ідеальним місцем для відпочинку.

Парк Skeleton Coast / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що відомо про єдине місце у світі, де люди можуть уникнути покарання за вбивство. Місцеві чиновники ще не встигли розібратися з цим питанням.

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