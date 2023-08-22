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Apple може відкласти продаж просунутих версій нових iPhone 15: стало відомо чому

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Apple може відкласти продаж просунутих версій нових iPhone 15: стало відомо чому

Компанія Apple може відкласти продаж просунутих версій нових iPhone 15

Затримка може сягнути чотирьох тижнів.

Компанія Apple може відкласти продаж просунутих версій нових iPhone 15 (Pro Max чи Ultra) на три-чотири тижні. Пов’язано це з тим, що постачальник деталей для камер Sony не зміг вчасно надати давачі зображення.

Про це з посиланням на джерела пише портал 9to5Mac.

Як зазначається, 12-13 вересня Apple проведе щорічну презентацію нової лінійки своїх ґаджетів. А у продаж вони традиційно надійдуть через тиждень. Проте затриматися з постачанням до магазинів у всьому світі можуть просунуті моделі iPhone 15 - Pro Max чи Ultra, які мають покращену камеру.

Затримка у три-чотири тижні пов'язана з тим, що постачальник деталей для камери смартфона не зміг вчасно надати давачі зображення.

Цікаво те, що компанія готує найбільше оновлення камери для iPhone 15 Pro Max - ймовірно, він отримає перископний модуль. Це дозволить власникам моделі користуватися 10-кратним оптичним зумом, водночас менш “прокачані” моделі мають лише 3-кратний зум.

Нагадаємо, що Apple закликала користувачів уникати контакту з тілом під час заряджання iPhone.

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Дата публікації
Перегляди
615
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