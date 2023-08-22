Apple може відкласти продаж просунутих версій нових iPhone 15: стало відомо чому

Компанія Apple може відкласти продаж просунутих версій нових iPhone 15 (Pro Max чи Ultra) на три-чотири тижні. Пов’язано це з тим, що постачальник деталей для камер Sony не зміг вчасно надати давачі зображення.

Про це з посиланням на джерела пише портал 9to5Mac.

Як зазначається, 12-13 вересня Apple проведе щорічну презентацію нової лінійки своїх ґаджетів. А у продаж вони традиційно надійдуть через тиждень. Проте затриматися з постачанням до магазинів у всьому світі можуть просунуті моделі iPhone 15 - Pro Max чи Ultra, які мають покращену камеру.

Затримка у три-чотири тижні пов'язана з тим, що постачальник деталей для камери смартфона не зміг вчасно надати давачі зображення.

Цікаво те, що компанія готує найбільше оновлення камери для iPhone 15 Pro Max - ймовірно, він отримає перископний модуль. Це дозволить власникам моделі користуватися 10-кратним оптичним зумом, водночас менш “прокачані” моделі мають лише 3-кратний зум.

Нагадаємо, що Apple закликала користувачів уникати контакту з тілом під час заряджання iPhone.

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