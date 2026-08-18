Apple випадково показала AirPods із камерами: чого очікувати від новинки

AirPods із камерами та ШІ

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Компанія Apple розробляє нову версію навушників AirPods із вбудованими камерами, які вже близькі до офіційного анонсу. Натяки на це виявили у відеоролику з передрелізної версії macOS Tahoe 26.7.

Про це пише Mac Rumors.

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Нові AirPods з камерами вийдуть зовсім скоро: що вже показали

У короткій демонстрації чоловік підносить книжку, аби камери в AirPods могли зчитати її назву. За кадром лунає пояснення: «Завдяки візуальному інтелекту ваш світ стає таким, який можна зберегти. Бачите щось, що вам подобається? Просто попросіть мене зберегти це на потім».

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Камери передаватимуть зображення системі Visual Intelligence, дозволяючи Siri розпізнавати оточення користувача та фіксувати потрібну інформацію.

У коді операційної системи також є пряма згадка про налаштування Visual Intelligence безпосередньо для навушників.

Якщо ж пристрій перекриє волосся, система видасть сповіщення: «Щоб отримати найточнішу інформацію про речі навколо вас, переконайтеся, що AirPods нічим не закриті».

Розробка має кодову назву B790, про яку раніше вже згадував Марк Гурман із Bloomberg. За його даними, новинку можуть презентувати вже у вересні — під час традиційної вересневої події Apple, де очікується анонс iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max та гнучкого iPhone Ultra.

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До того ж операційна система macOS Tahoe 26.7 містить чимало інших згадок про модель B790 та цілу низку інших ще неанонсованих продуктів компанії.

Що відомо про розробку AirPods із камерами та ШІ

Нагадаємо, компанія Apple вийшла на завершальний етап розробки нових AirPods із вбудованими в обидва навушники камерами, які слугуватимуть «очима» для оновленого голосового помічника Siri.

Пристрій уже перебуває на стадії фінального тестування і не призначений для знімання фото чи відео, а використовуватиметься для збору візуальних даних та аналізу навколишнього простору. Завдяки цьому навушники зможуть розпізнавати об’єкти, давати нагадування, допомагати з навігацією та відповідати на запитання, виступаючи аналогами функцій візуального штучного інтелекту.

Цей проєкт є важливим кроком Apple у боротьбі на ринку ШІ-ґаджетів проти Meta та OpenAI. Початковий реліз пристрою, запланований на першу половину 2026 року, перенесли через затримку оновленої версії Siri, вихід якої тепер очікується у вересні. Для захисту приватності користувачів навушники оснастять LED-індикатором, який повідомлятиме про передавання візуальних даних до хмарних сервісів.

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