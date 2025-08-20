Apple Watch готує несподівану новинку, яка змінить користування — що розробляє компанія

Apple Watch

Найближчі моделі Apple Watch можуть отримати давно очікувану функцію — Touch ID. Хоча до презентації Apple Watch Series 11 та Ultra 3 залишилося лише кілька тижнів, у Мережі вже з’являються чутки про моделі 2026 року, де ця технологія стане головною інтригою.

Журналісти видання Macworld виявили у внутрішньому коді Apple згадку AppleMesa — кодову назву для біометричної автентифікації за відбитком пальця, повідомляє T4.

Записи стосуються моделей наступного року і свідчать про ранні етапи тестування. На цей момент це лише прототип, тож у актуальних моделях, включно з Series 11 та Ultra 3, відповідних драйверів ще немає. Це означає, що інженери Apple працюють над інтеграцією Touch ID, але до масового виробництва ще далеко.

За даними DigiTimes, Apple Watch 2026 отримають вдвічі більше сенсорних компонентів. Хоча точне призначення частини датчиків не розкривається, експерти припускають, що вони можуть бути пов’язані саме з функцією Touch ID.

Якщо біометрична автентифікація з’явиться у Apple Watch, це значно спростить розблокування пристрою та підвищить рівень безпеки. Особливо це актуально для безконтактних платежів та інших операцій, де швидка та надійна перевірка особи критично важлива.

Поки залишається невідомим, як саме реалізують сенсор: він може з’явитися під екраном або бути інтегрованим у бічну кнопку, що логічно вписується у сучасний дизайн годинника.

