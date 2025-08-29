Аптека випадково розкрила зраду чоловіка дружині: він готує позов

Аптека / © pixabay.com

У Китаї розгорівся скандал після того, як чоловік заявив про намір подати до суду на аптеку, звинувативши її у втручанні до його приватного життя. Причиною стала невдала електронна оплата контрацептивів, яка призвела до розкриття його зради дружині.

Про це пише Oddity Central.

Інцидент стався у місті Пінган, провінція Гуандун. Чоловік придбав протизаплідні пігулки в аптеці мережі Dashenlin на суму 15,8 юанів (приблизно 91 гривня), але через збій системи оплата не пройшла. Співробітники аптеки помітили проблему вже після його відходу та вирішили повідомити про це власника картки лояльності. Вони надіслали SMS на вказаний номер, який належав не чоловікові, а його дружині.

Коли жінка поцікавилася деталями, фармацевт підтвердив, що покупка стосувалася контрацептивів. Так обман вийшов на поверхню, і, за словами самого чоловіка, тепер під загрозою опинилися не лише його шлюб, а й сім’я коханки.

«Тепер моя дружина знає все, і дві сім’ї перебувають на межі розпаду. Я хочу знати — чи несе ваша аптека за це відповідальність?» — написав він у дописі на Weibo.

Чоловік навіть опублікував чек на покупку, скриншоти листування дружини з фармацевтом та поліцейський протокол. Він планує подати позов проти аптеки за порушення права на приватність.

Однак юристи сумніваються в успіху справи. За словами Фу Цзяня, директора юридичної компанії Henan Zejin, саме невірність стала причиною кризи в родині, і довести провину аптеки буде майже неможливо. «Невірність чоловіка є основною причиною розпаду сім'ї, і він повинен взяти на себе відповідальність за свої дії. Якщо він хоче подати позов до суду, він повинен надати достатні докази, щоб продемонструвати причинно-наслідковий зв'язок між розкриттям інформації аптекою та розпадом його шлюбу. Виходячи з поточних обставин, телефонний дзвінок, зроблений співробітником аптеки, видається законним і не мав на меті розголошення інформації, що робить надзвичайно складним для невірного чоловіка довести порушення своїх прав», — наголосив він.

Подібні випадки вже траплялися. 2018 року чоловік із Лонг-Айленда (США) подав до суду на аптеку CVS, яка повідомила його дружині про ліки від еректильної дисфункції. Це теж стало причиною розлучення.

Нагадаємо, таємний шлюб чоловіка розкрився після того, як друга дружина народила в лікарні, де працювала перша.