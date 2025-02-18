Археологи розповіли про моторошний похоронний звичай людей, які жили у Європі 11-17 тисяч років тому

Люди, які жили в Європі 11 000-17 000 років тому, можливо, їли мізки своїх ворогів.

Нове дослідження науковців припускає, що стародавні люди, які жили в Європі, могли витягувати мозок своїх мертвих ворогів і їсти його.

Про це пише CNN.

У дослідженні, опублікованому минулого тижня в журналі Scientific Reports, вчені вивчили кістки щонайменше 10 людей з Мадленської культури, які жили в Європі 11 000-17 000 років тому. Використовуючи методи візуалізації, команда дослідників з інститутів Франції, Іспанії та Польщі визначила типи позначок і розрізів, "пов'язаних з видаленням кісткового мозку в довгих кістках і мозку в черепах".

Численні інші дослідження показали, що канібалізм був відносно поширеним явищем серед "мадленців" - і як поховальний обряд, і як форма насильства.

Але цей конкретний випадок "був наслідком війни", стверджує археолог з Каталонського інституту палеоекології людини та соціальної еволюції в Іспанії Франческ Маргінедас, співавтор дослідження, оскільки не було "ніякого особливого поводження порівняно з іншими мадленськими місцями", як і присутності черепних кубків, "що пов'язано з ритуалізацією тіл".

Археолог Франческ Маргінедас був частиною команди, яка вивчала кістки, відкладені у Машицькій печері, поблизу Кракова у Польщі - відомому доісторичному місці, яке інтенсивно досліджувалося протягом десятиліть.

За цей час з'явилися різні теорії, які пояснюють, чому стародавні "мадленяни" розтинали черепи мертвих тіл. Хоча дослідження 1990-х років дійшло висновку, що ці стародавні люди споживали мозок своїх ворогів, пізніші дослідження підкреслили відсутність слідів людських зубів на черепах, що підриває гіпотезу про канібалізм.

Однак для Маргінедаса всі докази "змушують нас думати, що це щось більше пов'язане з насильством і конфліктом, ніж з похоронним ритуалом", - сказав він в інтерв'ю CNN.

Він і його команда використовували електронні мікроскопи для вивчення кісток, ідентифікуючи позначки і порізи на 68% з них і демонструючи, що вони були зроблені людиною, а не природними процесами.

За словами Маргінедаса, кістки належали щонайменше 10 особам - шістьом дорослим і чотирьом неповнолітнім, які, можливо, були родичами, але для підтвердження цього потрібен подальший аналіз ДНК.

"Оскільки вони померли так давно, дуже важко на 100% стверджувати, що це випадок військового канібалізму", - сказав він.

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