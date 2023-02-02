Археологи знайшли давню таверну та холодильник, якому 5000 років: там були навіть залишки їжі

У стародавньому місті Лагаш в Ірану археологи знайшли давню таверну, яка датується 2700 роком до нашої ери. Науковці зазначають, що це може свідчити про те, що в давні часи, окрім правителів та поневолених людей також був і середні клас.

Про це пише CNN.

Археологи під час досліджень міста, яке було на території тодішньої Месопотамії виявили цікаву знахідку. Це - таверна, яка була захована всього на 19 дюймів під поверхнею. Їдальня була розділена на обідню зону під відкритим небом і кімнату з лавками, піччю, стародавніми залишками їжі і навіть холодильником, якому 5000 років.

Також команда археологів виявила піч промислового розміру, стародавній холодильник, що поглинав вологу, щоб зберігати їжу прохолодною, і десятки конічних мисок, багато з яких містили риб'ячі рештки, що свідчить про те, що двір призначався для їдальні на відкритому повітрі.

"Я думаю, що першою річчю, яка привертає увагу, була ця дуже велика піч, і вона насправді прекрасна. Від різних епізодів горіння і відкладень попелу вона залишила своєрідне райдужне забарвлення в ґрунті, а інтер'єр обрамлений цими великими цеглинами", - каже археолог з Університету Пенсильванії Рід Гудман.

Лагаш, нині місто аль-Хіба, було одним з найстаріших і найбільших міст на півдні Месопотамії - з п'ятого тисячоліття до середини другого тисячоліття до нашої ери і займало площу майже дві квадратні милі. Розкопки у цьому місті відновились 2019 року. Спочатку науковці досліджували релігійну тематику, проте потім вирішили пошукати на околицях міста.

Відкриття таверни підтверджує думку директорки археологічного проекту "Лагаш" і кураторки відділу Близького Сходу Пенсильванського музею Холлі Піттман та її команди про те, що суспільство не було організоване лише на еліту та поневолений народ, як вважалося раніше, а включало в себе давній середній клас.

"Той факт, що у вас є громадське місце, де люди можуть сісти, випити пінту і з'їсти рибну юшку, означає, що вони не працюють під тиранією королів. Тут вже є щось, що дає нам набагато більш барвисту історію міста", - додає Рід Гудман.

Нагадаємо, у некрополі Амарна, що на східному березі річки Ніл, археологи знайшли дивовижну колекцію золотих прикрас, яку датують 3,5 тисячами років. Там вони розкопали поховання молодої жінки.

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