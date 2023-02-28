Археологи знайшли найдавніший у світі туалет: скільки йому років (фото)

Дослідники спробують знайти крихітні частинки калу для аналізу, аби дізнатися, що люди їли в ті часи.

Археологи у китайському Сіані знайшли найдавніший у світі унітаз зі змивом, якому приблизно 2200-2400 років.

Про це повідомляє BBC.

Знахідка датується періодом царств, що борються, і початку правління династії Хань.

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За даними китайських медіа, зламані частини унітазу та погнута труба змиву були знайдені влітку 2022 року. На знахідку натрапила дослідницька група на археологічному розкопі Юеян.

"Це перший і єдиний туалет зі змивом, коли-небудь виявлений у ході розкопок у Китаї", – сказав дослідник з Інституту археології при Китайській академії суспільних наук Лю Руї.

Туалет був знайдений під час розкопок двох великих будівель у руїнах палацу в стародавньому комплексі Юеян.

Дослідники назвали туалет "предметом розкоші". Скоріш за все, він призначався для високопосадовців чи навіть самого імператора. За припущеннями археологів, слуги наповнювали водою бак унітазу після кожного використання.

Науковці також мають надію знайти крихітні частинки калу для аналізу, аби дізнатися, що люди їли в той час.

Зауважимо, що винахід сучасного туалету зі змивом часто приписують Томасу Крепперу в Англії 1860-х років. Однак за даними деяких істориків, перша людина, яка користувалася туалетом зі змивом, – королева Єлизавета I. Унітаз для неї 1592 року винайшов хрещеник, сер Джон Харрінгтон. В конструкції був піднятий бачок, з якого за допомогою важелів вода зливалася у чашу. Відходи змивалися через зливну трубу.

Вже 1775 року годинникар Олександр Каммінгс помістив під унітаз S-подібну трубу. Вода, що стояла в трубі, перекривала доступ до приміщення неприємним запахам.

А використовувана на сьогодні конструкція унітазу справді належить авторству Креппера. Він розробив труби із простішим, але ефективним U-подібним вигином, що замінив S-подібний вигин.

Нагадаємо, на півночі Великої Британії дослідники виявили дерев'яний предмет, який може бути інтимною іграшкою часів Римської імперії від II століття.

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