Архітектор створив найвищий у світі картковий будиночок – фото

Для цього він витратив вісім годин.

Американський архітектор і екстраординарний майстер карткових ігор Браян Берг випробував свої навички на міцність, щоб встановити ще один неймовірний рекорд.

Як повідомляє Книга рекордів Гіннеса, професійний укладальник карт створив найвищий картковий будиночок за 8 годин, причому для цього йому довелося піднятися по драбині на 54 рівні, щоб завершити роботу.

Браян побудував свій височезний шедевр без використання клею, проводки чи будь-яких металевих конструкцій.

Будинок був повністю зроблений з гральних карт, що є у продажу, за винятком складного телефону, який був розміщений на вершині.

Браян Берг побудував найвищий картковий будиночок / Фото: Guinness World Records

Професійний картяр прийняв виклик під пильним оком судді Томаса Бредфорда і це було нелегке завдання. Йому потрібно було, щоб кімната була майже герметичною і максимально вологою. Берг встановив сім зволожувачів повітря в кімнаті, щоб забезпечити повну взаємодію карт під час складання, що означало, що знімальній групі, яка була там, щоб зафіксувати цю знаменну подію на плівку, було дуже душно.

Браян Берг побудував найвищий картковий будиночок / Фото: Guinness World Records

Браян невтомно працював майже всі вісім годин, зупиняючись лише декілька разів, щоб випити води та перекусити. І його швидкість була незмінною: щогодини він будував по п'ять-шість рівнів.

Браян Берг побудував найвищий картковий будиночок / Фото: Guinness World Records

Протягом багатьох років Браян також неодноразово бив рекорд на найвищу конструкцію гральних карт. Його поточний рекорд 7,86 м тримається від 2007 року. Вперше він побив його 1992 року і повертався знову і знову, щоб відновити або продовжити свій титул.

Браян Берг побудував найвищий картковий будиночок / Фото: Guinness World Records

Нагадаємо, ветеранка армії стала невпізнанною після того, як покрила 99,98% тіла тату. Есперанс Люмінеска Фуерзіна офіційно стала жінкою з найбільшою кількістю татуювань та модифікацій тіла в історії.

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