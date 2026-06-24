Археологи виявили схованку з цінними артефактами: що відомо

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У Єгипті археологи виявили схованку з цінними артефактами. Його виявили на території давнього міста Геліополь, яке згадується в біблійних текстах.

Про це повідомляє FoxNews.

Що знайшли археологи

Знахідку зробили під поховальною спорудою в некрополі. Серед артефактів — кілька пар сережок із жовтого металу (ймовірно золота), різьблені скарабеї, косметичні посудини та мідне дзеркало.

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Також дослідники виявили ємності для давнього макіяжу та напівдорогоцінні камені, зокрема агат.

Як кажуть фахівці, це одна з найповніших поховальних знахідок у цьому районі.

«Кладовище Панхесі має особливе значення, оскільки воно служило місцем поховання видатних осіб протягом багатьох епох, від пізнього періоду Єгипту до римської епохи та до християнського періоду», — йдеться у заяві.

Нагадаємо, у США під час дослідження алігатора в його шлунку виявили незвичну знахідку — стародавній наконечник стріли. Вчені припускають, що артефакт потрапив до тварини разом із їжею та може бути пов’язаний із корінними народами Північної Америки. Знахідка здивувала дослідників і вкотре показала, що навіть у дикій природі можна натрапити на сліди давньої історії.

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