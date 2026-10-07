Археологи знайшли корабель, який затонув 2100 років тому: те, що було на борту, вразило всіх

Посуд на затонулому кораблі. Фото: міністерство культури і туризму Туреччини

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Археологи виявили біля узбережжя Туреччини затонулий корабель, якому 2100 років, на борту якого було знайдено тисячі керамічних посудин: миски, тарілки для риби та таці різних розмірів, які збереглися у надзвичайно хорошому стані.

Про це пише dailymail.com.

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У своїй заяві міністр культури та туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой сказав: «Ми витягуємо набори посуду віком 2100 років із глибин Середземного моря. Під час підводних розкопок, які ми розпочали 2025 року, нам вдалося виявити тисячі артефактів із затонулого корабля, завантаженого керамікою».

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Затонулий корабель лежить на глибині 180 футів (55 м) біля узбережжя Адрасана в Анталії, але, як вважається, він походив із Росуса — стародавнього поселення на території сучасного Хатая.

Як припускають, судно, ймовірно, прямувало до Риму, коли потрапило в шторм і затонуло.

Наразі дослідники витягли тисячі артефактів, зокрема тарілки, миски та підноси 122 різних форм і розмірів, що свідчить про «розкішну» культуру трапез тієї епохи.

Археологи також виявили керамічні глечики з кількох островів Егейського моря, що свідчить про те, що судно перевозило товари з різних центрів виробництва.

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Дані з римських писань вказують на те, що кераміка з Росуса користувалася високою репутацією серед заможних споживачів.

Археологи виявили вантаж корабля у надзвичайно хорошому стані збереження.

Це пояснюється тим, що посуд ретельно упаковували в дерев'яні ящики, прокладаючи між окремими шматками глину, щоб запобігти його пошкодженню під час транспортування.

Коли судно затонуло, ця захисне паковання, схоже, захистило значну частину вантажу від серйозних пошкоджень.

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Також було знайдено монети, що датуються періодом від часу загибелі судна до I століття до нашої ери, і вони допомогли дослідникам визначити, коли корабель здійснив своє останнє плавання.

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