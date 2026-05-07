Археологи знайшли кулон у вигляді статевого органу, який носили 1800 років тому: яке його призначення

Археологи знайшли цікавий кулон. Фото ілюстративне / © dailymail.co.uk

Реклама

У Великій Британії археологи знайшли кулон у вигляді чоловічого статевого органу. Вважається його носили для удачі.

Про це пише dailymail.com.

Археологи виявили «прекрасний» кулон у формі пеніса довжиною в один дюйм під будівлею Карлайльського крикетного клубу.

Реклама

На цій ділянці, розташованій на березі річки Еден, колись знаходилися римські лазні.

Експерти вважають, що цей «крихітний» бронзовий фалос, ймовірно, носили як талісман на щастя, щоб відганяти зло.

Розкопки на території Карлайлського крикетного клубу тривають з 2017 року, і археологи-волонтери вже виявили десятки реліквій.

Команда знайшла уламки кераміки, фрагменти колон і великі кам’яні голови, а також артефакти, що датуються ще бронзовим століттям.

Реклама

Кулон, який знайшли археологи / © Daily Mail

Однак це перший випадок, коли дослідники виявили один із цих популярних римських талісманів на щастя.

Керівник розкопок Френк Джекко сказав BBC: «Це наш перший маленький фалос, він крихітний, близько 3 см, але чудово виготовлений із бронзи».

Римляни вважали фалос символом удачі, і по всій імперії було знайдено пеніси найрізноманітніших форм і розмірів.

Фалос часто асоціювався з удачею чи родючістю, і вважалося, що він захищає від злих духів.

Реклама

Такий невеликий амулет, ймовірно, носили на ремені або як прикрасу, а більші символи могли висікати на стінах або статуях.

Легіонери також часто одягали амулети у формі пеніса перед боєм, сподіваючись, що вони захистять їх.

Багатство римських артефактів під крикетним клубом пояснюється тим, що Карлайл був надзвичайно важливим пунктом для закріплення імперії в Британії.

Місто, відоме римлянам як Лугуваліум, було ключовим поселенням поблизу Валу Адріана — бар'єру, що позначав найпівнічнішу межу імперії.

Реклама

Лугуваліум слугував військовим і торговим центром, що дозволяло переправляти припаси та війська між різними фортами.

Завдяки своєму стратегічному розташуванню на перехресті двох головних доріг, воно незабаром перетворилося на великий торговий центр північного кордону.

У період свого розквіту місто вважалося настільки важливим, що там розміщувався гарнізон та дивізія чисельністю 1 000 солдатів.

Хоча незліченні військові артефакти, знайдені під Карлайлом, можуть свідчити про масштаби впливу Риму, пан Джекко каже, що його мініатюрна знахідка розповідає більш тонкий сюжет.

Реклама

Він каже, що амулет у формі фалоса «дає фантастичне уявлення про думки людей, які жили в Карлайлі 1 800 років тому».

Новини партнерів