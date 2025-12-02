Археологи знайшли золотий скарб, якому 2400 років: яку трагічну таємницю він приховує

Археологи знайшли скарб. Фото ілюстративне / © iStock

У стародавньому грецькому місті на егейському узбережжі Туреччини археологи виявили невеликий глиняний горщик, наповнений перськими золотими монетами, закопаний близько 2400 років тому. Скарб може приховувати трагічну таємницю.

Про це пише earth.com.

Археологи випадково знайшли загадковий скарб

Знахідка походить з Нотіона, прибережного міста, яке колись знаходилося між Персією та Афінами.

Загадковий скарб може бути платою найманим солдатам. Ймовірно його власник закопав його та планував повернутись, проте сталась якась непередбачена ситуація.

Роботу археологів очолював Крістофер Ратте, професор стародавнього середземноморського мистецтва та археології в Університеті Мічигану. Його дослідження зосереджені на тому, як класичні міста та їхні предмети відображають політичні зміни у східному Середземномор’ї.

Команда Ратте проводила розкопки у дворі будинку поблизу центру Нотіона, де пізніший елліністичний будинок стояв над більш раннім житлом класичної епохи.

Під кам’яною підлогою внутрішнього дворика, біля засипаної стіни, вони виявили вузьку кімнату зі старого будинку. У кутку експерти знайшли глиняний глечик, наповнений золотими монетами.

Кераміка та залишки будівлі навколо глечика свідчать про те, що класичний будинок вийшов з ужитку наприкінці V століття до н. е.

«Відкриття такої цінної знахідки під час контрольованих археологічних розкопок є дуже рідкісним», — сказав Ратте.

Він стверджує, що ніхто не ховає золото таким чином, не плануючи повернутися, тому, мабуть, якесь велике нещастя змусило сховати скарб на цьому місці.

Що відомо про монети

Монети — це високоцінні королівські монети, що використовувалися в Перській імперії.

Введені за часів царя Дарія I, монети мали вагу близько 8,4 грама та були з дуже чистого золота. Вони були прикрашені зображенням стрільця, що стоїть на колінах.

Оскільки цей дизайн залишався незмінним протягом століть, експерти сортують дарики в послідовність, відстежуючи незначні відмінності в тому, як вигравірувані лучник і його зброя.

Стародавні письменники розглядали ці монети в основному як плату солдатам в імперії Ахеменідів, королівській перській династії, яка правила з VI по IV століття до н. е., а не як повсякденну розмінну монету.

У своєму оповіданні про похід «Анабасис» Ксенофонт описує, як перси пропонували грецьким військам по одному золотому дарику щомісяця. А тому власник цих монет ймовірно довго їх заробляв.

Будь-яка раптова поразка, арешт або смерть в дорозі могли залишити горщик під підлогою як останній слід заробітної плати цієї людини.