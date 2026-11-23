Біблійний сценарій кінця світу / © Колаж ТСН.ua

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Різке здорожчання пального, виживання режиму в Ірані та напруженість в Ормузькій протоці — усе це колишній ракетний інженер Марк Девідсон вважає початком біблійного сценарію кінця світу. Ще 12 років тому він описав чотири ключові події на Близькому Сході, які мають передувати глобальним потрясінням, і тепер стверджує, що світ опинився на межі другого етапу.

Про це пише Daily Mail.

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Девідсон заявив, що його прогнози, оприлюднені 12 років тому, були засновані на зіставленні подій світової історії з уривками з 7-го та 8-го розділів книги Даниїла і 6-го розділу Об’явлення. На думку колишнього ракетного інженера, ці біблійні тексти описують чотири послідовні події, які мають привести до апокаліпсису.

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За оцінкою чоловіка, якщо його трактування правильне, усі чотири «покажчики» можуть реалізуватися протягом найближчих кількох років. Водночас така послідовність є результатом особистої інтерпретації Девідсоном біблійної символіки і не підтверджує, що сучасні події є виконанням біблійних пророцтв.

Свою концепцію він виклав у книзі, опублікованій 2014 року, «Даниїл: новий погляд. Відкриття чотирьох близькосхідних ознак, що ведуть до Антихриста».

Колишній аерокосмічний інженер, який має чотири десятиліття досвіду роботи в оборонній та космічній галузях, розповів, що підходив до свого дослідження як до гіпотези, яку потрібно перевірити. Замість того щоб сприймати біблійні пророцтва як низку ізольованих передбачень, Девідсон намагався виявити в них повторювані історичні закономірності, а потім зіставити їх із подіями, що відбувалися на Близькому Сході.

«Даниїл дає це видіння чотирьох звірів, чотирьох подій, і серед цих звірів є сім голів, і це сім конкретних країн Близького Сходу», — сказав чоловік.

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До такого дослідження Девідсон прийшов після терактів 11 вересня, які змусили його переглянути власні уявлення про «кінець часів».

«Саме 11 вересня підштовхнуло мене до цього. Христос дуже сильно вплинув на мене, і я просто почав іти за Ним. Я почав буквально сприймати Біблію і слідувати за Ним. І коли сталося 11 вересня, я подумав: «Що не так, Господи? Чи не покажеш Ти мені відповідь?»» — розповів колишній чоловік.

Чотири події, які мають передувати кінцю світу

До 2003 року, приблизно через 16 місяців після терактів 11 вересня, Девідсон сформував концепцію чотирьох подій, які, на його думку, мають передувати кінцю світу. В основу своїх висновків він поклав припущення, що три біблійні видіння — чотири звірі з 7-го розділу книги Даниїла, баран і козел із 8-го розділу Даниїла та вершники з 6-го розділу Об’явлення — фактично описують одну послідовність подій, але кожне з них робить це під іншим кутом.

Девідсон звернув увагу на згадки про «кінець часів» у 8:17 та 8:19 книги Даниїла, а також на вказівку на далеке майбутнє у 26-му вірші. На його думку, це давало підстави застосувати описані видіння не лише до подій стародавньої історії, а й до сучасності.

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Першу відповідність він побачив у 7:4 книги Даниїла, де йдеться про крилатого лева, якому згодом надали людської подоби та людського серця. Цього лева ексінженер ототожнив із Вавилоном, територія якого нині розташована в межах Іраку. Перетворення істоти чоловік інтерпретував як символ зміни політичного устрою країни — від жорстокої диктатури до цивілізованішої форми правління.

Перший «покажчик» кінця світу

Таким чином, першим «покажчиком» Девідсон вважав зміну влади в Іраку.

«А потім, через два тижні, Джордж В. Буш виступив по телевізору і сказав: „Ми вирушимо до Іраку, усунемо Саддама Хусейна і встановимо там демократію“. І, по суті, нічого подібного не відбувалося за 2500 років історії від часів Навуходоносора — завжди панувала жорстокість. Завжди були королі, деспоти», — розповів колишній інженер.

Саме збіг між його біблійною інтерпретацією та подіями в Іраку, за словами Девідсона, став для нього аргументом на користь подальшого дослідження цієї теорії. Упродовж наступних двох років чоловік стежив за подіями в Іраку, сприймаючи їх як своєрідну перевірку зробленого прогнозу.

«Протягом наступних двох років, з 2003-го до 2005-го, я це побачив. Я побачив, що це справдилося саме так», — сказав він.

Переконаність у тому, що перший «покажчик» справдився, а за ним має настати другий етап, зрештою підштовхнула Девідсона оформити результати своїх досліджень у книгу. У ній він намагався попередити про можливі подальші події.

Серед чинників, які, на думку чоловіка, сприяли підготовці другого етапу, Девідсон назвав ядерну угоду з Іраном і появу угруповання «Ісламська держава».

Іран він ототожнив із бараном із двома рогами з 8-го розділу книги Даниїла. У 8:20 цей образ пов’язаний із Мідією та Персією. Самі роги Девідсон інтерпретував як символ верховного лідера Ірану та Корпусу вартових Ісламської революції.

Згаданий у 8:4 книги Даниїла рух барана на захід, північ і південь, який ніхто не міг зупинити, Девідсон трактував як передбачення майбутніх іранських вторгнень. Здатність барана залишатися непереможним він пов’язав зі здатністю іранського режиму виживати попри військові удари США та Ізраїлю.

Окремо Девідсон звернувся до теми постачання нафти. Її він пов’язав із 6:4 книги Об’явлення, де червоному вершнику надано владу забрати мир із землі. На думку ексінженера, позбавлення миру можна трактувати як масштабну глобальну нестабільність, зокрема спричинену нафтовою кризою. Він припустив, що конфлікт на Близькому Сході здатен порушити постачання нафти, від якого значною мірою залежать економіки країн у всьому світі.

Події навколо Ірану — початок другого етапу прогнозу про кінець світу

Девідсон вважає, що події навколо Ірану можуть свідчити про початок другого етапу його прогнозу.

«Нещодавні події в Ірані, пов’язані з війною з Іраном і закриттям Ормузької протоки на початку березня цього року, схоже, створюють передумови для початку другого [етапу]», — сказав він.

Чоловік звернув увагу на те, що іранський режим, попри воєнні дії, зберігається, продовжує завдавати ударів по цілях і, за його словами, чинить тиск на американські військові сили в регіоні.

«Оскільки режим досі існує, продовжує завдавати ударів по цілях і змушує ВМС США залишати свої бази в Перській затоці, ми бачимо початкові етапи того, що станеться, якщо ці покажчики справді правильні», — сказав Девідсон.

На його думку, ситуація може змінитися, якщо США вирішать відступити, а Ізраїль буде змушений зосередитися на конфліктах безпосередньо біля власних кордонів. У такому разі, вважає ексінженер, Іран отримає значно більше свободи для дій.

«Якщо ця схема правильна, у певний момент США здадуться, а Ізраїль може загрузнути у війнах, які точаться безпосередньо навколо нього, і тоді Іран отримає свободу робити те, що захоче», — сказав Девідсон.

Він припустив, що за такого розвитку подій Іран може отримати можливість розпочати масштабний наступ у регіоні.

«Я знаю, що це звучить божевільно, але, звісно, божевільним здається вже те, що Іран, цей режим, досі існує і продовжує блокувати Ормузьку протоку навіть після всіх бомбардувань, які здійснили США. Вони виведуть свої армії на Близький Схід і завоюють цілу низку мусульманських країн», — прогнозує колишній інженер.

Окремо він наголосив на військовому потенціалі Ірану, зокрема його ракетах і безпілотниках. За словами Девідсона, ці засоби дозволяють Тегерану становити загрозу для сусідніх держав і завдавати ударів по об’єктах нафтової інфраструктури.

Економічні наслідки, які світ уже відчув через нестабільність у регіоні, чоловік назвав лише «смаком» потенційно значно масштабнішої кризи.

«Ми починаємо другий покажчик. Ми ще не увійшли до нього повною мірою. Іран спровокував США та Ізраїль атакувати його, виснажуючи себе, і так далі. І ось Іран готує закриття Ормузької протоки, щоб світові запаси нафти обсягом 1,2 мільярда барелів скоротилися майже до нуля. Ми зараз просто на межі», — висловився колишній інженер.

За його словами, іранське керівництво може очікувати сприятливого моменту для початку наступу. Девідсон припустив, що це може статися взимку.

«Більшість вторгнень, коли війська заходять на територію країн Близького Сходу, відбуваються взимку, тому що влітку там просто надто спекотно. Тож я бачу, що це може статися десь у грудні, січні, лютому, березні — приблизно в цей період», — прогнозує чоловік.

Третій «покажчик» апокаліпсису

Третій «покажчик» Девідсон пов’язав із чорним вершником із 6:5-6 книги Об’явлення. Цей образ він трактує як передвісник значного дефіциту продовольства. На думку чоловіка, ситуацію може додатково погіршити порушення постачання добрив через Ормузьку протоку.

Крім того, перемогу козла над бараном у 8-му розділі книги Даниїла Девідсон інтерпретував як майбутню перемогу союзу чотирьох сунітських держав над Іраном.

Четвертий «покажчик» кінця світу

Четвертий «покажчик» Девідсон пов’язував із появою малого рога після розпаду царства козла, про який йдеться у 8:8-9 книги Даниїла. Цей образ він трактував як передвісник появи Антихриста, який, на думку чоловіка, прийде з однієї з держав-наступниць.

Девідсон припускав, що майбутній Антихрист уже народився і походить із Сирії. За його версією, ця людина має відновити Ісламську імперію ще до початку Великої скорботи.

Таке трактування відрізняється від поглядів, згідно з якими до Великої скорботи або Вознесіння Церкви не буде подій, які можна однозначно визначити як виконання біблійних пророцтв. Воно також суперечить поширеним інтерпретаціям, за якими Антихрист має походити з Риму або Європи.

Девідсон наполягав, що імперія, про яку йдеться у книзі Даниїла, пов’язана саме з ісламським завоюванням Близького Сходу. Одним із аргументів він називав те, що Римська імперія так і не змогла підкорити Персію.

Місія ексінженера — попередити церкву та людей про важкі часи

За словами ексінженера, нинішній конфлікт також змінив ставлення до його теорії серед людей із його близького оточення. Чоловік зазначив, що після початку війни отримує дзвінки від знайомих, а також повідомив про зростання продажів своєї книги.

«Відтоді, як почалася війна, 28 лютого, люди, близькі до мене, телефонують і кажуть: „Марку, це божевілля“. І, знаєте, продажі на Amazon почали зростати. Знову ж таки, моя мета — не розбагатіти, моя місія — попередити церкву, попередити людей», — пояснив Девідсон.

Протягом багатьох років він проводив дослідження у вільний від роботи час і сприймав їх як хобі. Після виходу на пенсію чоловік зміг присвятити цьому заняттю весь свій час.

Свою головну мету Девідсон вбачає в тому, щоб допомогти читачам розпізнавати події, які вважає пов’язаними з біблійними пророцтвами. Крім того, він прагне підготувати християн до майбутніх труднощів, які, за переконанням чоловіка, можуть чекати на людство.

«На нас чекають важкі часи. Готуйтеся до відродження, але друге, що потрібно робити, — це чинити так, як каже Біблія. Ідіть за Христом. Усвідомлюйте, що з кожним покажчиком повернення Христа стає все ближчим«, — стверджує Девідсон.

До слова, 1960 року вчені спрогнозували, що 13 листопада 2026 року буде «Судним днем», однак, очевидно, їхні прогнози не справдилися. Вчені побудували математичну модель на основі темпів приросту населення Землі за попередні два тисячоліття та підрахували, що за збереження тієї ж динаміки цього дня чисельність людей прямуватиме до нескінченності (математичної сингулярності). Прогноз не справдився, адже у другій половині XX століття через падіння народжуваності зростання населення суттєво сповільнилося.

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