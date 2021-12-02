Артистичне фільмування та масова бійка: як у Петербурзі та Москві борються зі снігом

Артистичне фільмування та масова бійка: як у Петербурзі та Москві борються зі снігом

Перші снігопади в Росії супроводжуються інцидентами, які розважають користувачів Мережі.

Мешканка Санкт-Петербурга зафіксувала, як у “культурній столиці” Росії прибирання снігу перетворилося на дивне шоу з відеокамерою, яке закінчилося однією прочищеною доріжкою. А в Москві група прибиральників побилася лопатами через неправильно розподілену працю.

У Twitter видання "Лента.ру” опублікували відео, яке зняла з вікна свого будинку петербурженка у Невському районі міста.

За її словами після знімання постановочного ролика про прибирання, під час якого оператор вибирав різні ракурси, увесь засніжений двір так і залишився в заметах.

В Петербурге сняли фейковое видео об уборке снега. Дворник усердно работал лопатой, а оператор выбирал ракурсы, достойные работ Нолана. Съёмки закончили, когда расчистили лишь одну дорожку.



«Оскар» за лучшую операторскую работу достаётся… pic.twitter.com/lHVagPztaf — Лента.ру (@lentaruofficial) December 2, 2021

“А двір як не прибирався, так і не прибирається. Все у снігу, навіть трактор не ходив”, - написала вона у підписі до опублікованих кадрів.

Тим часом понад десять комунальників, здебільшого заробітчан із Середньої Азії, побилися на вулиці Моховій у центрі Москви через прибирання снігу. Відео бійки опублікував Telegram-канал Mash.

Як видно на знятих кадрах, люди в спецодязі співробітників комунальних служб лаються між собою в одному із засніжених московських дворів, після чого починають з’ясовувати стосунки на кулаках та за допомогою дерев’яних лопат для відгортання снігу.

Сутичка виникла через те, що одні двірники прибирали сніг з доріжок, а інші очищали дахи та скидали сніг на уже прибрану територію. В інциденті розбиратиметься московська прокуратура.

Нагадаємо, у Києві комунальники проводили заміну ліхтарів на вулиці Каштанова. Знімання освітлювачів і кріплення нагадувала танець.

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