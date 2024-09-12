Астролог назавав найважливіші для Україні місяці: "Є шанс скрутити кордон у трубочку"

Астролог Джйотіш, філософ, фізик, антрополог Алакх Ніранжан назвав два найважливіші місяці для України. Він переконаний, що у цей період ситуація на фронті стабілізується.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу "Мій світ".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Астролог зазначив, що вересень та жовтень - це сприятливі для України місяці.

"Вересень і жовтень - це час можливостей для України. Це - сонячний період. Що це означає? Перше - зменшаться українські втрати. Якщо ви весь час відчували постійний тиск, то зараз це поступово зникне. Друге - відновлюватимуться і ростимуть ресурси. Це час, коли пора діяти. Далі - жовтень, листопад. Україна отримає стійкість та почне відновлюватись, вона отримає прибуток. Це може бути щось у вигляді землі. Потім знову буде якийсь договір. Якщо у вересні Україна буде активна, то образно кажучи, є шанс скрутити кордон у трубочку і потім цю трубочку, знаєте кому і куди", - сказав він.

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