Астролог назвав дві області, які Росія не поверне Україні після закінчення війни

Астролог Алакх Ніранжан вважає, що дві області України навіть після закінчення війни певний час будуть у складі Росії.

Про це він сказав на ютуб-каналі "Мій світ".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

"На певний час Донецьк та Луганськ залишаться у складі РФ. Недовго, але на певний перехідний час. Метою війни є загибель слов'ян. Люди, які керують Росією, внесли до Конституції чотири області України. Люди не повстали проти цього. У цей момент росіяни створили війну на винищення. Бо Україна на це ніколи не погодиться, а українці - найкращі воїни на Землі. Але все одно все вдастся повернути", - сказав Алакх Ніранжан.

Астролог вважає, що план Росії буде знищеним, а Україна виживе у цій війні.

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