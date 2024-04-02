Астролог назвав, що потрібно знищити в Росії, щоб війна в Україні закінчилась

Астролог Влад Росс назвав, що потрібно регулярно обстрілювати у Росії, щоб війна в Україні закінчилась. На його думку, це — нафтопереробні заводи.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу "Астрофеномен".

Влад Росс зауважив, що для Росії вкрай важливі її НПЗ. Він впевнений, що через їхні обстріли росіяни навіть поскаржились США. На думку астролога, саме по цих цілях потрібно бити, щоб закінчити війну.

"Нам достатньо знищити приблизно 25-30% НПЗ у Росії, щоб війна закінчилась. І це знає ФСБ. А тому вони так нас обстрілюють", — вважає Влад Росс.

Влад Росс вважає, що липень-серпень в Україні будуть дуже складними. Також він зауважив, що не бачить закінчення війни влітку 2024 року.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, чорний маг передбачив, чи буде новий наступ Росії на Україну.

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