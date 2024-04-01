Астролог передбачив покарання для Росії та смерть Путіна: "Доля повинна зібрати цей урожай болю"

Астролог Джйотіш, філософ, фізик, антрополог Алакх Ніранжан вважає, що Росію чекає трансформація, а до травня диктатора Путіна може не стати.

Про це він розповів на ютуб-каналі "Мій світ".

"Росія принесла горе, люди стали спільниками цього всього. Тепер доля повинна зібрати цей урожай болю. Ті люди, які прийшли вбивати повинні це відчути те саме. Усе це відіб'ється на Росії. Трансформація Росії буде точно недобра. Раніше ми казали, що йде знищення РФ, ми говорили, що там нема моралі, медицини, науки. Тепер до цього всього ввійшла трансформація, коли домінує страх, вбивства ввійшли в норму, почалось громадянське протистояння. До травня цього хлопця може не стати (Путіна - ред.). Але це не настільки важливо, але йде реорганізація і вона ослабить Росію", - сказав він.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, чорний маг передбачив, чи буде новий наступ Росії на Україну.

Читайте також: