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Астролог передбачив "тяжкі місяці" в Україні і відповів, коли все закінчиться

Астролог передбачив "тяжкі місяці" в Україні і відповів, коли все закінчиться

Астролог передбачив тяжкі місяці в Україні / Фото: Associated Press

Астролог вважає, що Україна переживатиме складні часи.

Астролог Алакх Ніранжан вважає, що вересень-жовтень 2024 року будуть тяжкими для України місцями, проте вони можуть стати і вирішальними у війні. 

Про це він сказав на ютуб-каналі "Мій світ". 

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

"Найближчими двома місяцями кількість обстрілів зростатиме. Але дуже швидко це закінчиться. Є всі шанси закінчити цю страшну історію у листопаді", - сказав Алакх Ніранжан. 

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