"Санітарна зона до Львова": астролог шокував планами Росії в Україні

Астролог Влад Росс розповів, якими є плани Росії щодо України. Він зазначив, що на цьому війна Росії не закінчиться і окупанти можуть напасти на Угорщину.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу "Астрофеномен".

Влад Росс зазначив, що Росія не відмовилася від своїх планів – окупувати всю територію України.

"Їхня головна ціль – зробити "санітарну зону" з України – аж до Львова. Ось їхнє головне завдання. Далі вони хочуть дійти до Угорщини, потім окупувати Угорщину, Словаччину, бо це їхні сателіти. А далі – рушити на Берлін. Пригадайте про їхні заяви, що НАТО має бути в кордонах 1997 року. А це означає, що вони хочуть окупувати і схід Німеччини", – пояснив Влад Росс.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація доволі часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астролог назвав дуже небезпечну дату для України.

Читайте також: