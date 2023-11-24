Астрологи “в законі”: у Раді зареєстрували законопроєкт про езотеричну освіту

За роботу на ринку “езотеричних послуг” нардеп пропонує стягувати плату до Держбюджету.

Народний депутат від "Слуги народу" Сергій Гривко ініціював створення державного реєстру астрологів, тарологів, нумерологів та інших так званих працівників езотеричної сфери. З тих, хто бажає працювати на ринку “езотеричних послуг” нардеп пропонує стягувати плату до Держбюджету.

Про це йдеться у відповідному законопроєкті, який 23 листопада було зареєстровано у Верховній Раді.

Езотерика як окрема сфера життя

“Ринок езотеричних послуг жодним чином не врегульований, а відтак доброчесні езотерики не захищені у своїй діяльності. Це відкриває поле для діяльності шахраїв і люди, які звертаються за такими послугами, можуть бути ошукані. У свою чергу, держава не отримує надходжень у вигляді податків та зборів від провадження суб’єктами відповідної підприємницької діяльності”, - йдеться у пояснювальні записці.

За словами народного депутата, “у суспільстві сформувалася необхідність визнання езотеричних послуг та езотеричної освіти невід’ємною частиною сучасного життя”.

“Враховуючи активне поширення серед населення езотеричних знань та думок, зростання популярності користування езотеричними послугами, а також наявність у наукових колах прямих дискусій та обґрунтувань щодо доцільності застосування у життєдіяльності людини – езотерика фактично стала окремою сферою зайнятості у суспільстві", — переконаний Гривко.

Що пропонує депутат

Оскільки, за словами народного депутата, у реаліях сьогодення практично кожен охочий може назвати себе провидцем чи езотериком (не маючи відповідних знань і досвіду), обманювати людей і заробляти на цьому, потрібні нововведення в Законі “Про освіту”.

Гривко пропонує запровадити термін “езотерична освіта”, який означатиме “отримання людиною знань та інформації, призначених для обмеженого кола осіб, які містять елементи, альтернативні загальноприйнятим науковим поняттям”.

Після цього астрологи, нумерологи, тарологи, а також знахарі та цілителі, які мають статус фізособи-підприємця чи іншої самозайнятої особи, повинні добровільно зареєструватися у Реєстрі наставників у сфері езотеричної освіти Міністерства освіти і науки України.

За включення до цього "реєстру чародіїв” заявник сплачує адміністративний збір у розмірі однієї мінімальної заробітної плати і відтоді отримує право поширювати свої знання у вигляді проведення тренінгів, навчальних курсів та інших освітніх заходів на підставі самостійно розроблених освітніх програм та видавати своїм учням іменні дипломи. За кожен виданий диплом офіційний наставник езотериків повинен сплатити збір у розмірі одного прожиткового мінімуму.

Цим законом передбачено також створення спеціальних навчальних закладів, як от “школа езотерики”, “інститут езотерики” та “академія езотерики”.

Нагадаємо, торік у Вінниці винесли вирок "ворожці", яка ошукала жінку на понад 5 мільйонів гривень. Її засудили до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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