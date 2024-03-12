Астрологиня назвала рік, коли в Україні закінчиться війна: "Є плюси та мінуси"

Астрологиня вважає, що війна в Україні має шанси закінчитись навіть 2024 року.

Астрологиня Поліна Павлова спрогнозувала, що війна в Україні може закінчитись до 2026 року. Вона вважає, що цей період буде оптимістичним, проте деякі українці можуть бути розчаровані.

Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу "Мій світ".

Поліна Павлова прогнозує, що війна в Україні може закінчитись вже до 2026 року.

"В Україні почався новий підперіод. Технічно він почався від 3 березня, але, як я кажу, не завжди так буває, що почався підперіод і це одразу помітили. У ньому є свої плюси та мінуси. Плюси — це період Венери. Все, чим Україна багата, це репрезентує Венера. Венера непогано розташована, а тому в цьому підперіоді може встановитись якась стабільність. Але цей підперіод довгий — він закінчиться 2026 року. За цей час встановиться ясність. Після 2026 року війна розповсюджуватись не буде. Крайня межа — це 2026 рік. Це якщо війна не закінчиться раніше. Бо навіть у цьому році є передумови для цього. Я сподіваюсь, що вона закінчиться раніше", — сказала вона.

Астрологиня зазначила, що закінчення війни додасть українцям оптимізму і багато людей повернеться додому.

"У цей підперод люди почнуть відчувати оптимізм, позитив, багато повернеться додому", — сказала Поліна Павлова.

Вона додала, що з-поміж мінусів може бути невдоволення українців щодо відсутності деокупації деяких територій та "заслані козачки з Росії", які можуть протидіяти всередині України.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, провідниця у Вищі виміри назвала подію, яка ознаменує закінчення війни в Україні.

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