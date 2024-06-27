Астрологиня попередила про загрози через "злу зірку": вона розповіла, кого конкретно це стосується

Астрологиня Інна Довгань попередила людей про катаклізми у світі у період від кінця червня до початку серпня 2024 року. Вона зазначила, що люди, які народились 9-29 липня повинні бути особливо обачними.

Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу "Поговоримо".

Астрологиня зазначила, що дуже скоро "зла зірка Алголь" матиме вплив на Землю, а вона несе руйнування та катаклізми. 26 червня Уран почав наближатися до зірки Алголь, а тому до серпня 2024 року потрібно бути дуже обережними.

"Від 26 червня до 7 серпня буде час змін. Зміни відбуватимуться по всьому світі, в тому числі і в Україні. У світі можливо, це землетруси, вулкани. Можуть бути нові воєнні дії. У цей період буде багато жертв", - сказала вона.

Також вона попередила людей, які народжені 9-29 липня, про загрози.

"Особливо це зачепить людей, які народжені від 9 липня до 29 липня. У них кардинальні зміни в житті триватимуть до травня 2025 року. Треба бути дуже обережними, бо можуть бути аварії, пожежі і особливо для цих людей йде небезпека від війни", - сказала Інна Довгань.

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