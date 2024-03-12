Астрологиня попередила жителів одного із регіонів України: "Область буде потерпати"

Астрологиня Поліна Павлова відповіла щодо ситуації у Запорізькій області. Вона наголосила, що обласний центр окупанти не захоплять, проте сам регіон потерпатиме від дій терористичної армії.

Про це вона сказала на ютуб-каналі "Мій світ".

Астрологиню запитали, чи є загроза того, що Запоріжжя можуть окупувати. Вона зазначила, що обласний центр вистоїть, проте область потерпатиме від дій росіян.

"Карта питання така — руйнування можуть бути. Якісь території ще можуть бути захоплені. Карта питання не дуже позитивна. З позитивного — те, що "Юпітер у десятому домі". Тобто я думаю, що саме Запоріжжя залишиться під контролем України, але область може потерпати", — сказала вона.

Також Поліна Павлова прогнозує, що ЗАЕС, швидше за все, повернеться під контроль України, проте, ймовірно, її виведуть з ладу.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологиня назвала рік, коли в Україні закінчиться війна.

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