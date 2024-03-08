Астрологиня спрогнозувала "болючі" удари по Росії: "Є карма, є справедливість"

Тарологиня, нумерологиня та астрологиня Розалія Романова передбачила ситуацію у Росії. Вона вважає, що навесні "прильотів" по країні-окупантці побільшає.

Про це вона розказала на ютуб-каналі "Астрофеномен".

Тарологиня зробила передбачення по своїх картах на три місяці. Вона наголосила, що Росію наздожене карма через масовані обстріли України.

"Є карма, є справедливість. Її ніхто не відміняв. І дійсно йде війна. "Бавовна" на Росії буде і буде посилюватися. Будуть гинути мирні люди, про що говорить карта "перевернутого сонця". Росія це дуже відчуватиме і це буде боляче для них", - сказала Розалія Романова.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, екстрасенс відповіла, як закінчиться наступ Росії на Україну у березні.

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